Новости

ВСЖД назначила дополнительные пригородные поезда из-за паводка

30 июля 2019

В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области на Восточно-Сибирской железной дороге приняты меры по организации помощи пострадавшим территориям.

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В Тулунском районе с 30 июля 2019 года и до окончания чрезвычайной ситуации, для организации транспортного сообщения и доставки жителей назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Тулун — Азей.

- №6648 отправление со ст. Тулун в 01-00;

- № 6647 отправление со ст. Азей в 02-00;

- №6640 отправление со ст. Тулун в 06-30;

- №6639 отправление со ст. Азей в 07-00;

- №6642 отправление со ст. Тулун в 10-20;

- №6641 отправление со ст. Азей в 10-50;

- №6644 отправление со ст. Тулун в 14-30;

- №6643 отправление со ст. Азей в 15-30;

- №6646 отправление со ст. Тулун в 21-00;

- №6645 отправление со ст. Азей в 22-00.

Время указано местное.


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
ВСЖД назначила дополнительные пригородные поезда из-за паводка
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