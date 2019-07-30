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В Иркутске пресечена деятельность подпольного казино

30 июля 2019

СК России по Иркутской области предъявил обвинение 10 жителям г. Иркутска в организациии подпольного казино.

По версии следствия, обвиняемые - 8 крупье и 2 администратора - осуществляли незаконное проведение азартных игр в подпольном казино в г. Иркутске. Для конспирации здание казино огородили высоким забором, периметр территории оборудовали несколькими камерами наружного наблюдения, а в игровой зал допускался ограниченный круг лиц, преимущественно состоящий из иностранных граждан и предпринимателей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые преступники были задержаны, на месте незаконной деятельности обнаружено и изъято 6 столов для игры в покер, 1 стол для игры в рулетку, фишки, карты, компьютерная техника, а также документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


/ СИА /
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