Объем операций через блокчейн-платформу S7 Airlines и Альфа-банка в июле превысил $1 млн

S7 Airlines в партнерстве с Альфа-банком развивает собственную инновационную блокчейн-платформу. В июле объем расчетов с агентами через блокчейн-платформу превысил $1 миллион.

«Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC», - отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.

S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 года. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, - от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка. Внедрение платформы позволило увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций.

«Количество операций растет ежемесячно. С января объём платежей через блокчейн-платформу вырос в десять раз. Помимо количества транзакций, растет и число различных процессов, которые мы автоматизируем на нашей платформе. Во многом это стало возможным благодаря платформе Hyperledger Fabric, которая обеспечивает не только оптимальную производительность сети, но и позволяет безопасно и приватно хранить данные различных участников», - отметил Исполнительный директор S7 Techlab Николай Муханов.

«Высокие показатели нашего проекта с S7 Airlines показывают, что блокчейн-технология создает ценность и во многом является определяющей для рынка B2B-расчетов. Агенты ушли от гарантий и депозитов, снизили операционные издержки и могут вести расчеты 24/7. Мы видим большой потенциал использования смарт-контрактов и внешней бизнес-логики в расчетах и документообороте в различных секторах экономики. Альфа-Банк будет и дальше развивать данное направление вместе S7 Airlines», - заявил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

Специалисты холдинга активно развивают решения на основе технологии blockchain. В августе 2018 года S7 Airlines первой в России осуществила заправку самолета с использованием смарт-контрактов на основе технологии блокчейн совместно с оператором «Газпромнефть-Аэро» и Альфа-Банком. Новая технология позволяет повысить скорость расчетов и минимизировать финансовые риски участников сделки, не требуя предоплаты и банковских гарантий. Процесс списания средств и передачи отчетных документов между поставщиком топлива и авиакомпанией занимает всего 60 секунд.