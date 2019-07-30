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В Иркутской области стоимость земельных участков за год почти не изменилась, а в России упала

30 июля 2019

Средняя стоимость сотки земли в Иркутской области во II квартале 2019 года составила 69 тыс. рублей, что на 0,3% дороже, чем годом ранее. В целом по России за тот же период средний ценник снизился на 3,3%, до 88 тыс. рублей, отмечают аналитики «Авито Недвижимость». По их мнению, продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости.

Стоимость земельных участков в целом по России падает. За год средняя цена за сотку в стране прошла отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% до 87 681 руб. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области (-6,9%), а по росту стоимости лидирует Саратовская область (10%).

Самая дорогая земля – в южных регионах. Ростовская область занимает первое место в рейтинге с ценой в 234 тыс. рублей за сотку, следом идет Краснодарский край (211 тыс. рублей), на третьем месте – Крым (201 тыс. рублей). В первую пятерку по цене также вошли Московская область (120 тыс. рублей) и Ставропольский край (114 тыс. рублей).

Рейтинг регионов по доступности земельных участков во II квартале 2019 года

 

Регион

Средняя цена за сотку, рублей

Динамика за год

1

Кемеровская область

28 163

-1,0%

2

Ярославская область

40 411

-0,2%

3

Красноярский край

42 264

0,6%

4

Пермский край

44 244

-4,7%

5

Челябинская область

45 068

-0,4%

6

Свердловская область

50 880

-3,8%

7

Алтайский край

56 201

-1,1%

8

Нижегородская область

58 621

-6,9%

9

Башкортостан

60 574

5,4%

10

Новосибирская область

62 459

-3,1%

11

Волгоградская область

64 937

2,8%

12

Тюменская область

66 043

0,3%

13

Воронежская область

67 417

-1,3%

14

Иркутская область

68 784

0,3%

15

Саратовская область

72 153

10,0%

16

Самарская область

72 704

-2,2%

17

Приморский край

74 664

3,8%

18

Калининградская область

85 614

-4,1%

19

Татарстан

93 050

-2,2%

20

Ленинградская область

96 346

2,8%

21

Ставропольский край

114 324

1,7%

22

Московская область

119 698

-6,0%

23

Крым

201 073

-5,6%

24

Краснодарский край

211 200

0,5%

25

Ростовская область

233 568

-4,8%
 

Вся Россия

87 681

-3,3%
 

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