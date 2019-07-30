В Иркутской области стоимость земельных участков за год почти не изменилась, а в России упала

Средняя стоимость сотки земли в Иркутской области во II квартале 2019 года составила 69 тыс. рублей, что на 0,3% дороже, чем годом ранее. В целом по России за тот же период средний ценник снизился на 3,3%, до 88 тыс. рублей, отмечают аналитики «Авито Недвижимость». По их мнению, продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости.
Стоимость земельных участков в целом по России падает. За год средняя цена за сотку в стране прошла отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% до 87 681 руб. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области (-6,9%), а по росту стоимости лидирует Саратовская область (10%).
Самая дорогая земля – в южных регионах. Ростовская область занимает первое место в рейтинге с ценой в 234 тыс. рублей за сотку, следом идет Краснодарский край (211 тыс. рублей), на третьем месте – Крым (201 тыс. рублей). В первую пятерку по цене также вошли Московская область (120 тыс. рублей) и Ставропольский край (114 тыс. рублей).
Рейтинг регионов по доступности земельных участков во II квартале 2019 года
|
Регион
|
Средняя цена за сотку, рублей
|
Динамика за год
|
1
|
Кемеровская область
|
28 163
|
-1,0%
|
2
|
Ярославская область
|
40 411
|
-0,2%
|
3
|
Красноярский край
|
42 264
|
0,6%
|
4
|
Пермский край
|
44 244
|
-4,7%
|
5
|
Челябинская область
|
45 068
|
-0,4%
|
6
|
Свердловская область
|
50 880
|
-3,8%
|
7
|
Алтайский край
|
56 201
|
-1,1%
|
8
|
Нижегородская область
|
58 621
|
-6,9%
|
9
|
Башкортостан
|
60 574
|
5,4%
|
10
|
Новосибирская область
|
62 459
|
-3,1%
|
11
|
Волгоградская область
|
64 937
|
2,8%
|
12
|
Тюменская область
|
66 043
|
0,3%
|
13
|
Воронежская область
|
67 417
|
-1,3%
|
14
|
Иркутская область
|
68 784
|
0,3%
|
15
|
Саратовская область
|
72 153
|
10,0%
|
16
|
Самарская область
|
72 704
|
-2,2%
|
17
|
Приморский край
|
74 664
|
3,8%
|
18
|
Калининградская область
|
85 614
|
-4,1%
|
19
|
Татарстан
|
93 050
|
-2,2%
|
20
|
Ленинградская область
|
96 346
|
2,8%
|
21
|
Ставропольский край
|
114 324
|
1,7%
|
22
|
Московская область
|
119 698
|
-6,0%
|
23
|
Крым
|
201 073
|
-5,6%
|
24
|
Краснодарский край
|
211 200
|
0,5%
|
25
|
Ростовская область
|
233 568
|
-4,8%
|
Вся Россия
|
87 681
|
-3,3%