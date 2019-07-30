В Иркутской области стоимость земельных участков за год почти не изменилась, а в России упала

Средняя стоимость сотки земли в Иркутской области во II квартале 2019 года составила 69 тыс. рублей, что на 0,3% дороже, чем годом ранее. В целом по России за тот же период средний ценник снизился на 3,3%, до 88 тыс. рублей, отмечают аналитики «Авито Недвижимость». По их мнению, продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости.

Стоимость земельных участков в целом по России падает. За год средняя цена за сотку в стране прошла отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% до 87 681 руб. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области (-6,9%), а по росту стоимости лидирует Саратовская область (10%).

Самая дорогая земля – в южных регионах. Ростовская область занимает первое место в рейтинге с ценой в 234 тыс. рублей за сотку, следом идет Краснодарский край (211 тыс. рублей), на третьем месте – Крым (201 тыс. рублей). В первую пятерку по цене также вошли Московская область (120 тыс. рублей) и Ставропольский край (114 тыс. рублей).

Рейтинг регионов по доступности земельных участков во II квартале 2019 года