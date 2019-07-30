В Братском университете построят бассейн за 214 млн рублей

Осенью этого года в Братске приступят к строительству плавательного бассейна для Братского государственного университета, сообщает RosTender.info.

Стоимость работ оценивается в 214 млн рублей, финансирование ведется за счет субсидий из федерального бюджета. Как ожидается, бассейн откроется уже через год – в сентябре 2020 года. Под объект выделили участок в жилом районе Энергетик на улице Макаренко.

Администрация университета объявила тендер по выбору застройщика. Заявки от участников принимают до 6 августа, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.