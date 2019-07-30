Вода не отступает. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил отметку 11 метров

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 11 метров, превысив критическую отметку на 4 метра. При этом за последние двое суток вода поднялась сразу на 3,5 метра.

«Уровень воды в реке Ия 30 июля на 20.00 местного времени (15.00 мск. врем.) составил 1101см», - сообщается на сайте городской администрации.

Ранее администрация Тулуна предупреждала жителей, что 30-31 июля повышение уровня воды на реке Ия продолжится. По прогнозам, вода поднимется до отметок 1050-1150 см.

Напомним, что 30 июля в 5.30 утра была перекрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Тулуне. Движение было ограничено для всех видов транспорта в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть.