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Вода не отступает. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил отметку 11 метров

30 июля 2019

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 11 метров, превысив критическую отметку на 4 метра. При этом за последние двое суток вода поднялась сразу на 3,5 метра.

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«Уровень воды в реке Ия 30 июля на 20.00 местного времени (15.00 мск. врем.) составил 1101см», - сообщается на сайте городской администрации.

Ранее администрация Тулуна предупреждала жителей, что 30-31 июля повышение уровня воды на реке Ия продолжится. По прогнозам, вода поднимется до отметок 1050-1150 см.

Напомним, что 30 июля в 5.30 утра была перекрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Тулуне. Движение было ограничено для всех видов транспорта в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть. 


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Метеорологи прогнозируют продолжение повышение уровня воды в реке Ия
Вода не отступает. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил отметку 11 метров
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Все материалы сюжета

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