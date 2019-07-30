Новости

Метеорологи прогнозируют продолжение повышение уровня воды в реке Ия

30 июля 2019

Читайте также:

Вода не отступает. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил отметку 11 метров
30 июля 2019
Депутаты ЗС настаивают на принятии налоговых льгот для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения
30 июля 2019

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулуна до отметок 1050-1150 сантиметров, затопление населенных пунктов в пойме реки. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Однако уровень воды в реке Ия в Тулуне уже превысил одну из границ прогнозных значений. Так по сообщению администрации города Тулуна, уровень воды в реке Ия 30 июля на 20.00 местного времени (15.00 мск. врем.) составил 1101 см.

МЧС предупреждает, что при получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможном подтоплении, жителям необходимо быть готовым к эвакуации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (383)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Метеорологи прогнозируют продолжение повышение уровня воды в реке Ия
Вода не отступает. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил отметку 11 метров
Депутаты ЗС настаивают на принятии налоговых льгот для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании