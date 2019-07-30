Метеорологи прогнозируют продолжение повышение уровня воды в реке Ия

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулуна до отметок 1050-1150 сантиметров, затопление населенных пунктов в пойме реки. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Однако уровень воды в реке Ия в Тулуне уже превысил одну из границ прогнозных значений. Так по сообщению администрации города Тулуна, уровень воды в реке Ия 30 июля на 20.00 местного времени (15.00 мск. врем.) составил 1101 см.

МЧС предупреждает, что при получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможном подтоплении, жителям необходимо быть готовым к эвакуации.