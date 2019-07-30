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Азиатско-Тихоокеанский банк выступил ведущим организатором синдицированного кредита

30 июля 2019

АТБ выступил в качестве ведущего организатора синдицированного бивалютного кредита для АКБ «Кишлок курилиш банк» (Республика Узбекистан) на сумму 16 млн евро и 3,5 млн долл США сроком 1 год.

25 июля подписан договор синдицированного кредита. Сумма участия АТБ - 3 млн евро. Это первые в истории АТБ инвестиции в экономику Узбекистана.

Средства будут направлены на общекорпоративные цели, а также на финансирование торговых контрактов клиентов заемщика, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг из Российской Федерации и других зарубежных стран.

Среди участников сделки кредитные организации из России и Казахстана: Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Банк УРАЛСИБ, Altyn Bank, Джей энд Ти Банк, АЛЕФ-Банк.  

«АТБ рассматривает сотрудничество с кредитными организациями ЕАЭС и СНГ в различных сферах межбанковского бизнеса как одно из приоритетных и с 2013 года   принимает активное участие в сделках синдицированного кредитования», - прокомментировал событие председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.


/ СИА /
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