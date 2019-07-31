«Бизнес без купюр». Сбербанк и Visa запустили образовательный проект для предпринимателей и бухгалтеров

Сбербанк и Visa запустили образовательный проект «Бизнес без купюр», посвященный бизнес-картам, на платформе знаний «Деловая среда».

«Бизнес без купюр» — это база знаний, где собраны ответы на самые распространенные вопросы о бизнес-картах.

Новости, статьи и видео экспертов рассказывают, когда и какую бизнес-карту использовать выгоднее, какие расходы компании удобнее проводить по бизнес-карте и как их учитывать. Предприниматели делятся лайфхаками об использовании бизнес-карт: как бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру, ездить на такси со скидкой до 30%, получать кешбэк в рублях, пользоваться повышенным льготным периодом кредитования за покупки у партнеров банка и другими бонусами бизнес-карт.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сегодня почти половина российских предпринимателей пользуются бизнес-картами Сбербанка. Мы видим интерес к этому продукту — он круглосуточно позволяет совершать покупки для бизнеса в интернете и торговых сетях, упрощает процедуры выдачи командировочных и контроля расходов сотрудников. Для того чтобы наши клиенты получали максимум от бизнес-карт, в проекте ʺБизнес без купюрʺ мы консолидировали практические советы для руководителей, бухгалтеров и сотрудников компаний».

«Бизнес-карты – удобный инструмент, который дает возможность сотрудникам компании оплачивать рабочие расходы и одновременно получать привилегии, а работодателю позволяет контролировать траты и управлять корпоративными счетами через простой онлайн-интерфейс. Но далеко не все руководители компаний и финансовые директора знают о преимуществах этого платежного инструмента, поэтому мы объединились со Сбербанком, чтобы рассказать о них. Мы собрали на одном портале истории пользователей, полезную информацию и актуальные новости, чтобы корпоративные клиенты смогли использовать свои бизнес-карты на все 100%», – отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.