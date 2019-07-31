Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц

По итогам июля 2019 года объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц. Инновационная блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций. По оценкам экспертов Альфа-Банка годовой оборот платформы в перспективе 2 лет может вырасти до 300 млрд. руб. за счет B2B-расчетов за товары и услуги туристической отрасли.

«Высокие показатели нашего проекта с S7 Airlines показывают, что блокчейн-технология создает ценность и во многом является определяющей для рынка B2B-расчетов. Агенты ушли от гарантий и депозитов, снизили операционные издержки и могут вести расчеты 24/7. Мы видим большой потенциал использования смарт-контрактов и внешней бизнес-логики в расчетах и документообороте в различных секторах экономики. Альфа-Банк будет и дальше развивать данное направление вместе S7 Airlines», — заявил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

«Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC», — отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.

S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 года. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, — от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.

В августе 2018 года Альфа-Банк совместно с «Газпромнефть-Аэро», оператором авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», и S7 Airlines, запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.