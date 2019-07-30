Сбербанк добавил телемедицину от DocDoc в детскую программу «Билет в будущее»

Сбербанк включил дистанционные медицинские консультации в детскую накопительную программу страхования жизни «Билет в будущее». Новая опция позволяет обращаться онлайн к дежурным терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам через сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка). По данным сервиса DocDoc, более половины клиентов обращаются за телемедицинской помощью в случаях, связанных именно с детьми.

По данным DocDoc, в 2018 году 53,4% клиентов обращались за медицинской помощью в случаях, связанных с детьми. Самой частой причиной обращений стала острая инфекция верхних дыхательных путей – 17,3%. Также родители регулярно обращались к специалистам за разъяснениями результатов анализов – 15,2%. Наибольший процент обращений приходится на родителей с детьми от 0 до 3 лет – 61,4%. Второе место занимают дети дошкольного возраста от 3 до 6 лет, доля обращений составляет 27,4%. Реже всех обращаются родители подростков 12-15 лет – 1,2%. Частота обращений к специалистам повышается в зимнее время, особенно в декабре — 12,7%. Также рост заметен осенью, в октябре – 9%, и ранней весной – 8,3%. В остальные месяцы процент обращений колеблется от 4 до 7 процентов. Самым востребованным для обращений к врачу днем недели считается воскресенье – 15,2%, но резких колебаний здесь нет.

В связи с высокой востребованностью детской телемедицины СК «Сбербанк страхование жизни» добавила эту опцию в детскую накопительную программу «Билет в будущее». Обновленная программа включает в себя срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров в режиме 24/7/365, а также четыре плановых онлайн-консультаций в год таких специалистов, как гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, психолог, уролог, хирург, эндокринолог. Обращаться к докторам клиенты могут как по вопросам своего здоровья, так и здоровья своих детей.

Екатерина Коломенцева, директор по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Мы последовательно расширяем наши программы страхования жизни медсервисами, которые могут улучшить качество жизни и сохранить здоровье наших клиентов. С помощью телемедицины застрахованные смогут получить различную медицинскую информацию, к примеру, разъяснения по результатам анализов, прививкам, оказанию скорой помощи, а также диагностические гипотезы. Телемедицина может быть особенно полезной родителям маленьких детей, позволит снять тревожность, не искать медицинскую информацию в Интернете, а получить ее у квалифицированных медиков».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Возможность консультироваться в любое время с нужным врачом онлайн – полезный бенефит, который позволит сэкономить родителям много сил, денег и времени. Спрос на услугу детской телемедицины постоянно растет, что неудивительно, ведь у родителей возникает множество вопросов, именно в первые годы жизни ребенка».

Программа накопительного страхования жизни «Билет в будущее» позволяет сформировать к совершеннолетию ребенка капитал, который можно направить на оплату обучения в вузе или проживания в другом городе, на первый взнос по ипотеке и другие нужды. По продукту предусмотрены сервисы «образовательного консультанта», помощника по профориентации ребенка и «налогового консультанта», с помощью которого клиенты могут проще оформлять налоговый вычет.