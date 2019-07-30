Банк УРАЛСИБ занял 8 место в медиарейтинге российских банков за июнь

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в медиарейтинге российских банков по итогам июня 2019 года. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru на основе базы СМИ, включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Рейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.