Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на онлайн-демонстрацию обновленного Интернет-банка

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает присоединиться к онлайн-демонстрации обновленного Интернет-банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-online».

В ходе прямого эфира участники смогут познакомиться с интерфейсом Интернет-банка «УРАЛСИБ бизнес-online» и узнать об основных характеристиках обновленного Интернет-банка. Помимо этого поговорим о дальнейшем развитии сервиса и о нефинансовых услугах и бонусах, которые клиент получает в обновленной версии сервиса.

Вебинар будет полезен клиентам Банка УРАЛСИБ – представителям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям.

Мероприятие состоится в пятницу, 2 августа 2019 года. Начало - в 12:00 МСК. Регистрация уже доступна.

Обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» - удобный и надежный инструмент, помогающий предпринимателям в ведении бизнеса и наполненный различными удобными сервисами. В Интернет-банке уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, сервис «Проверка контрагентов», Интернет-бухгалтерия «Мое дело», сервис учета финансов и аналитики SEENECO и многие друг е.

Ведущий прямого эфира – директор по проектам электронных сервисов Банка УРАЛСИБ Илья Скворцов.

Не упустите возможность задать вопросы спикеру непосредственно в ходе прямого эфира!