Владимир Вавилов возглавил операционный офис Промсвязьбанка в Калуге

Владимир Вавилов назначен на должность регионального директора ОО «Калужский» Промсвязьбанка. На новой позиции он будет отвечать за расширение бизнеса банка и усиление позиций в регионе.

Опыт работы Владимира в банковской сфере — более 13 лет. Он прошел путь от кассира до руководителя операционным офисом. Работал в банках Топ-10 в Белгороде и Калуге, последние 5,5 лет занимал должность заместителя директора калужского офиса Райффайзенбанка.

«Промсвязьбанк стал одним из важнейших финансовых институтов страны, который сегодня активно наращивает свое присутствие в регионах, в том числе и в Калужской области. Кроме расширения бизнеса и увеличения клиентской базы перед банком стоит государственная задача — стать опорным для оборонно-промышленного комплекса России, и я уверен, что мы успешно ее выполним. Уверен, что наша команда позволит сделать банк заметным игроком финансового рынка региона и расширить клиентскую базу», — сказал Владимир Вавилов.