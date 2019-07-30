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Условия выпуска и обслуживания карт МИР Связь-Банка в числе лучших предложений

30 июля 2019

Карта платежной системы «Мир» Связь-Банка заняла 6 место в ТОП лучших национальных пластиковых карт по результатам исследования Bankchart.

В рейтинге Bankchart платежные карты ведущих российских банков ранжировались по величине стоимости выпуска и годового обслуживания, а также процента на остаток и комиссии за снятие наличных в России и за рубежом.

Классическая рублевая карта «Мир» Связь-Банка позволяет совершать все необходимые операции: снимать наличные, оплачивать покупки в торговых сетях, осуществлять различные платежи. Процент за снятие денег в банкоматах Банка не взимается, а в банкоматах сторонних банков составляет от 180 рублей. Годовое обслуживание карты «Мир» от Связь-Банка – 450 рублей.


/ СИА /
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