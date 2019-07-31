Уровень воды в реке Ия в Тулуне стабилизировался

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области в ночь с 30 на 31 июля 2019 года впервые за последние несколько дней прекратил повышаться. В предыдущие дни вода прибавляла по 20-30 см каждые два часа, а общий подъем за двое суток составил 3,5 метра.

«Уровень воды в реке Ия 31 июля на 8.00 местного времени (3.00 мск. врем.) составил 1121см», - сообщается на сайте городской администрации.

Отметим, что уровень воды, по-прежнему, превышает 11 метров, что на 4 метра выше критической отметки. Тем не менее, за последние 4 часа он не повысился, это вселяет определенную надежду.

Ранее администрация Тулуна предупреждала жителей, что 30-31 июля повышение уровня воды на реке Ия продолжится. По прогнозам, вода должна подняться до отметок 1050-1150 см. В связи с подъемом воды и выходом ее на проезжую часть 30 июля в 5.30 утра была перекрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Тулуне. Движение было ограничено для всех видов транспорта.