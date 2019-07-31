Новости

Короткометражный фильм «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости» представит Иркутск на двух кинофестивалях

31 июля 2019

Фильм, снятый иркутским режиссером Геннадием Кузнецовым, вошел в программу двух международных кинофестивалей — МКФ «Свобода» (г. Ростов-на-Дону) и МКФ «Короче» (г. Калининград).

На международном кинофестивале «Свобода» фильм поборется за победу в номинации «Лучший короткометражный фильм». Фестиваль «Короче» продемонстрирует ленту во внеконкурсной программе, куда вошли лучшие короткометражные работы региональных российских, а также зарубежных режиссеров из Великобритании, Испании, Финляндии, Мексики и других стран.

По сюжету картины между супругами самой обычной российской семьи происходит телефонная ссора, за ужином, пока мама спешит с работы домой, отец решается рассказать детям страшную семейную тайну, поверить в которую почти невозможно.

Главные роли исполнили воспитанники Иркутского театрального училища Игорь Белоусов и Алина Калашникова, театральный режиссер Ирина Олейник и Заслуженный артист России Владимир Капустин.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Администрация Слюдянки не исключают угрозу схода сели, камнепадов и оползней
1-2 августа метеорологи ожидают понижение уровней воды в реках Иркутской области
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Тулуне готовят к запуску
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании