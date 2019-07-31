Короткометражный фильм «О вере, лжи, домашнем скоте и национальной гордости» представит Иркутск на двух кинофестивалях

Фильм, снятый иркутским режиссером Геннадием Кузнецовым, вошел в программу двух международных кинофестивалей — МКФ «Свобода» (г. Ростов-на-Дону) и МКФ «Короче» (г. Калининград).

На международном кинофестивале «Свобода» фильм поборется за победу в номинации «Лучший короткометражный фильм». Фестиваль «Короче» продемонстрирует ленту во внеконкурсной программе, куда вошли лучшие короткометражные работы региональных российских, а также зарубежных режиссеров из Великобритании, Испании, Финляндии, Мексики и других стран.

По сюжету картины между супругами самой обычной российской семьи происходит телефонная ссора, за ужином, пока мама спешит с работы домой, отец решается рассказать детям страшную семейную тайну, поверить в которую почти невозможно.

Главные роли исполнили воспитанники Иркутского театрального училища Игорь Белоусов и Алина Калашникова, театральный режиссер Ирина Олейник и Заслуженный артист России Владимир Капустин.