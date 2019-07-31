Почти 60% россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок

59% россиян оценивают нынешнее время как неблагоприятное для крупных покупок. При этом 24% опрошенных настроены более оптимистично. Такие данные приводит ВЦИОМ, который провел мониторинг на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам.

В отношении кредитования россиян еще менее позитивны: почти три четверти наших сограждан (72%) не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживается 14% опрошенных.

Отношение россиян к банкам стабильно положительное: банковский вклад с июня 2016 г. остается для россиян оптимальным способом сохранения сбережений, так считают 46% россиян. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорит треть опрошенных (32%).

В сравнении с июньским периодом остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (68%) — они считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 23% опрошенных. В марте 2019 г. эта доля составляла 20%.