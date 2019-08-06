Электронные паспорта: россияне объяснили, чего боятся при их введении

85% россиян слышали об идее введения электронных паспортов, но большинство пока не готовы их оформить. Ключевая причина – опасения в низкой стойкости «цифры» хакерству и незаконным вмешательствам. Таковы результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны.

Одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, является его универсальность — в одном документе содержатся все данные (11%). Еще 8% отметили долговечность такого формата документа, столько же — низкие риски потери и компактность, 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.

Основной недостаток электронного паспорта россияне видят в ненадежности такого документа (22%). Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

К наиболее полезным функциям электронного паспорта большинство наших сограждан относят возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты/пенсии/пособий и др. начислений) (71%); функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) (69%), а также подпись и отправку документов в государственный орган/учреждение без его посещения (68%) и голосование на выборах (62%).

Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%).