Русская дача: запрос на новый уровень комфорта

На фоне небольшого снижения доли владельцев загородной недвижимости 52% из тех россиян, у кого нет дачи, хотели бы в будущем приобрести свой загородный дом или земельный участок. При этом важно, чтобы дом был оборудован коммуникациями и находился относительно близко от места проживания. Таковы результата опроса ВЦИОМ.

Загородной недвижимостью владеют 42% горожан. Пять лет назад эта доля была немного выше и составляла 46%.

При этом более половины россиян, не имеющих дачи, хотели бы собственную загородную недвижимость (52%). Наиболее активно такое желание выражают люди в возрасте от 18 до 24 лет (74%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (68%). Воздержались бы от покупки дачи или земельного участка 46% россиян — преимущественно представители старших возрастных групп от 45 до 59 лет (56%) и старше 60 лет (81%).

Желание купить дачу чаще всего мотивировано желанием выращивать на дачном участке сельхозпродукты (59%), развлекаться или отдыхать при выезде за город (48%), а также заниматься декоративным оформлением участка (30%). Отказ от покупки респонденты чаще всего объясняют отсутствием средств (19%), проживанием в частном доме (19%), а также проблемами со здоровьем (16%).

Наиболее значимые характеристики при покупке дачи, по мнению большинства россиян: удаленность от дома (68%), наличие дома на участке и его обустройство (70%), наличие готового сада или огорода (51%), а также доступность коммуникаций — электричества (85%), водопровода и канализации (81%), газификации (62%)