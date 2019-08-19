Материнский капитал: даем рост рождаемости?

Большинство россиян знакомы с информацией о различных мерах поддержки в рамках расширения программы материнского капитала и готовы ими воспользоваться. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Наиболее известны россиянам следующие меры поддержки, озвученные Президентом во время оглашения Послания Федеральному собранию в этом году: возможность погашения 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий или последующий ребенок (26% хорошо знают об этом и 53% слышали об этом, но подробностей не знают); возможность последовательного снижения ставок по ипотеке до 9%, а затем — до 8% и ниже, а также установления ипотечных льгот для семей с детьми на весь срок действия кредита (18% владеют подробной информацией и 56% слышали об этой мере); возможность увеличения пособия по уходу за ребенком семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека (18% хорошо знают об этом и 48% слышали об этом, но не владеют подробностями).

Около трети россиян уверены в эффективности предложенных мер и считают, что они окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране (27%). При этом 45% опрошенных признают важность такой поддержки, но сомневаются в возможности оказать таким образом существенное влияние на демографическую ситуацию. Еще одна пятая не верят в пользу предложенных мер (20%).

Мнение россиян о том, будут ли данные меры стимулировать их на рождение ребенка, разделилось: 42% россиян считают, что данные меры сподвигнут их на рождение ребенка, а 52% респондентов придерживаются противоположного мнения.