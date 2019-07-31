Новости

Директору строительной компании в Иркутске грозит уголовная ответственность за игнорирование судебного решения

31 июля 2019

В Иркутске в отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное по за уклонение от исполнения решения суда.

Согласно решению суда строительная компания была обязана устранить строительные дефекты и недостатки марша лестницы и лестничной клетки, оконных блоков в подъезде дома на улице Безбокова в Иркутске.  Однако генеральный директор компании решение суда проигнорировал и мер к исполнению не принимал.  По результатам доследственных проверок в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Администрация Слюдянки не исключают угрозу схода сели, камнепадов и оползней
1-2 августа метеорологи ожидают понижение уровней воды в реках Иркутской области
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Тулуне готовят к запуску
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании