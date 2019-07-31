Директору строительной компании в Иркутске грозит уголовная ответственность за игнорирование судебного решения

В Иркутске в отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное по за уклонение от исполнения решения суда.

Согласно решению суда строительная компания была обязана устранить строительные дефекты и недостатки марша лестницы и лестничной клетки, оконных блоков в подъезде дома на улице Безбокова в Иркутске. Однако генеральный директор компании решение суда проигнорировал и мер к исполнению не принимал. По результатам доследственных проверок в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.