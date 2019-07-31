Иркутяне не готовы к ненормированному рабочему дню

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии и резюме за последний год, чтобы выяснить, как часто работодатели Иркутска указывают в описании вакансии, что есть вероятность ненормированного рабочего дня, и готовы ли соискатели к этому?

За последний год работодатели разместили в Иркутске более 46 000 предложений о работе, только в 1% из них было указано, что есть вероятность того, что рабочий день может продлиться несколько дольше обычного. Оказалось, что самое большое число вакансий с ненормированным рабочим днем, можно встретить в сфере «Строительство, недвижимость» (20%), в «Продажах» (18%), «Производство» (15%), «Транспорт, логистика» (12%) и «IT, телеком» (10% и от числа вакансий с отметкой о длительности рабочего дня).

При этом, среди иркутян чуть более 200 резюме с примечанием, что кандидат готов к ненормированному рабочему дню (всего за год более 88 000 резюме). О готовности работать не до 18-00 чаще всего написали представители сферы «Продажи» (15%), «Транспорт, логистика» (13%), высший менеджмент (9%), «Административный персонал» (7%), и «Строительство» (7%).