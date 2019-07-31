Прокуратура признала незаконным закрытие Роспотребнадзором детского сада в Большой Речке

Детский сад в поселке Большая Речка Иркутского района открылся 24 июля по решению прокуратуры Иркутского района.

Пресс-служба администрации Иркутского района напоминает, что в апреле 2019 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе планового осмотра были выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологических требований, после чего сад был временно закрыт. В то же время, районная прокуратура по результатам выездной проверки признала временное закрытие детского сада незаконным.

Администрацией Иркутского района и руководством образовательной организации нарушения были устранены. Как пояснили в управлении образования Иркутского района, с апреля в детском саду была проведена маркировка холодильного оборудования, столов и стульев, обеспечено проветривание всех помещений детского сада, заменено постельное белье и униформа работников пищеблока. Помимо этого, закуплена морозильная камера для хранения овощей, шкаф для хлеба, металлические столы для выдачи готовых блюд, а также приобретена электромясорубка.

Здание детского сада построено в начале 50-х годов, она рассчитано на прием 55 детей. Сейчас садик посещают 93 ребенка.

- Проект нового детского сада в Большой Речке готов и находится в рейтинге министерства образования Иркутской области. Строительство детского сада начнется после прохождения госэкспертизы и утверждения проектно-сметной документации, - сообщил начальник управления образования Иркутского района Роман Зарипов.