Новости

На Кругобайкальской железной дороге полностью восстановлено движение после камнепада

31 июля 2019

31 июля движение поездов на Кругобайкальской железной дороге полностью восстановлено. Сегодня утром по расписанию на КБЖД отправились группы туристов по мультимодальному маршруту. Регулярный пригородный поезд отправится в рейс в четверг 1 августа согласно действующего расписания, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, 28 июля в связи с камнепадом на однопутном участке Шарыжалгай – Маритуй КБЖД, который был вызван обильными дождями, пришедшими в регион, движение поездов было приостановлено в целях безопасности пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. После обследования и укрепления скальных участков принято решение о возобновлении движения.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Администрация Слюдянки не исключают угрозу схода сели, камнепадов и оползней
1-2 августа метеорологи ожидают понижение уровней воды в реках Иркутской области
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Тулуне готовят к запуску
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании