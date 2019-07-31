На Кругобайкальской железной дороге полностью восстановлено движение после камнепада

31 июля движение поездов на Кругобайкальской железной дороге полностью восстановлено. Сегодня утром по расписанию на КБЖД отправились группы туристов по мультимодальному маршруту. Регулярный пригородный поезд отправится в рейс в четверг 1 августа согласно действующего расписания, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, 28 июля в связи с камнепадом на однопутном участке Шарыжалгай – Маритуй КБЖД, который был вызван обильными дождями, пришедшими в регион, движение поездов было приостановлено в целях безопасности пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. После обследования и укрепления скальных участков принято решение о возобновлении движения.