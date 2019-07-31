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В Иркутске демонтируют мост через реку Ушаковку, который подмыло водой

31 июля 2019

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В поселке Копай Иркутска демонтируют мост через реку Ушаковку, который подмыло водой. В настоящий момент решается вопрос о восстановлении моста. Жителям предлагается пересекать реку по другим мостовым сооружениям. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба мэрии.

– Основание сооружения подмыло водой, произошел разлом. По результатам обследования мостового сооружения специалистами муниципальных предприятий «Службы эксплуатации мостов», «Иркутскавтодор», «Безопасный город» принято решение о его демонтаже в связи с угрозой полного обрушения и образования затора в русле реки. Работы выполняются силами муниципальных мероприятий , – прокомментировал Владимир Преловский, глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска.

Кроме этого, выполняется отсыпка берега Ушаковки, ниже по течению вдоль улицы 2-ой Аларской установили дамбу из мешков с песком длиной 300 метров.


/ СИА /
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