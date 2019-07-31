Иркутянам открыли доступ к "дальневосточным гектарам"

Управление Росреестра по Иркутской области информирует, что в личном кабинете федеральной информационной системы «На Дальний Восток» открыт доступ к карте территорий Республики Бурятия и Забайкальского края. Жители Иркутской области могут предварительно ознакомиться с землями, подлежащими предоставлению в рамках программы «Дальневосточный гектар», до официального начала программы на территории этих регионов.

По условиям программы, которая действует с 2016 года, земельные участки, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, могут быть безвозмездно предоставлены любому гражданину Российской Федерации или группе лиц сроком на 5 лет. Площадь участка не может превышать одного гектара на человека. Кроме того, участок должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Полученный «дальневосточный гектар» может быть использован под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. При условии освоения земельного участка, его можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

Законодательством установлено, что жители вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края смогут стать участниками программы с 1 августа 2019 года. Граждане, проживающие в других регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, – с 1 февраля 2020 года. Начиная с 1 августа 2020 года получить земельный участок в Республике Бурятия или Забайкальском крае могут все граждане Российской Федерации, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Информационная система «На Дальний Восток» создана в целях реализации программы «Дальневосточный гектар». Оператором информационной системы является Росреестр. Ресурс дает возможность гражданам, заинтересованным в получении «дальневосточного гектара», заранее подобрать территорию для формирования земельного участка, а также ознакомиться на практике с функциональными возможностями системы по созданию границ земельного участка, что позволяет ускорить процедуру формирования земельного участка и подачи заявления на рассмотрение в уполномоченный орган.

Для доступа к личному кабинету ФИС «На Дальний Восток» необходимо предварительно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Едином портале государственных и муниципальных услуг и получить подтвержденную учетную запись.

Получить консультацию по вопросам предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также помощь в их оформлении жители Приангарья могут в отделениях многофункционального центра «Мои Документы».