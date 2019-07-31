Автодорогу Р-258 «Байкал» от Култука до Бабушкина открыли для большегрузного транспорта

На автодороге Р-258 «Байкал» от населенного пункта Култук Слюдянского района Приангарья до населенного пункта Бабушкин Кабанского района республики Бурятия возобновлено движение для грузовых транспортных средств массой свыше 12 тонн. Как сообщает 31 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области, в настоящее время в регионе в связи с затяжными осадками затоплено 19 участков автодорог, из них на 13-ти участках автомобильных дорог нет проезда.

В Черемховском районе подтоплены три участка: Голуметь -Новостройка (км 36-38), Нижняя Иреть – Тальники - Тунгуска (км 8 – 10), Новосибирск – Иркутск – Бельск – Поморцево (км 23-28).

В Тулунском районе - 4 участка: Харантей – Аршан (км 1), подъезд к селу Харантей, Гадалей – Здравоозерный - Уйгат (км 3), Тулун – Гадалей - Харгажин (км 36), Тулун (1491 - 1494 км).

В Нижнеудинском районе в зону подтопления попал участок Нижнеудинск – Боровинок – Чуна (км 40+000).

В Зиминском районе – 2 участка: подъезд к селу Покровка (км 2) и Зима - Залумай (км 64-65).

В Куйтунском районе участки дорог Куйтун – Уян - Новая Када (км 40-46), Сулкет - Ан завод – Майский – Тулюшка (км 5).

Кроме того, сотрудники МЧС России призывают водителей отказаться от поездки, маршрут которой пролегает через город Тулун. С 30 июля объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (км 1491+200 - км 1494+300) до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть.

Возможный способ объезда (в случае крайней необходимости): Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» – Братский район – Усть-Кут, далее Магистральный – Жигалово – Качуг – Иркутск.

В поселке Листвянка (Байкальский тракт) в целях обеспечения безопасности граждан введен запрет на въезд туристическим автобусам и большегрузной технике.