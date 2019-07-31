Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Тулуне готовят к запуску

Дорожники приступят к очистке проезжей части трассы Р-255 «Сибирь» сразу, как только подтопленные участки начнут освобождаться от воды. В Тулуне дорожниками мобилизовано более 60 единиц техники и 80 рабочих. В данный момент движение для всех видов транспорта закрыто. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Уровень воды в реке Ия уже идёт на спад. Ночью в 3:00 местного времени вода остановилась на отметке 1125 см при критической – 700 см. По данным гидрологов на 11:00 отмечено снижение уровня воды на 6 см до отметки 1119.

Сквозной проезд из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск по Р-255 сейчас невозможен. Альтернативный маршрут объезда затопленного участка дороги в Тулуне проходит из Иркутска через посёлки Качуг, Жигалово, Магистральный и города Усть-Кут, Железногорск-Илимский и Братск. Однако данный маршрут протяжённее обычного более чем на 800 км. Кроме того, дорожное покрытие на этом участке в основном гравийное и грунтовое.

Далее по трассе «Вилюй» можно отправиться в Тулун и по автодороге «Сибирь» в направлении Красноярска. Здесь проезд свободен. С кольцевой развязки в Тулуне на 1490-м км автомобили по привычному маршруту уходят на трассу А-331 "Вилюй" до Братска.