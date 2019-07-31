Господдержку получат 38 начинающих фермеров Иркутской области

Итоги конкурсного отбора на право получения гранта на поддержку начинающих фермеров подвели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Победителями признаны 38 человек из 15 районов. Всего было подано 82 заявки и 21 района. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Глава ведомства подчеркнул, что в 2019 году объем финансирования на это направление увеличился на три миллиона и составил 112 млн рублей.

– С 2018 года по инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в два раза – с 1,5 до 3-х млн рублей – увеличен максимальный размер одного гранта. Средства могут быть направлены на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники, – отметил Илья Сумароков.

Министр рассказал, что конкурсный отбор начинающих фермеров проводится в регионе ежегодно, начиная с 2012 года. За это время грантовую поддержку на общую сумму 780,4 млн рублей получили 463 человека, включая победителей текущего года.