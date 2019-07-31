1-2 августа метеорологи ожидают понижение уровней воды в реках Иркутской области

По прогнозу метеорологов, 1 августа местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах северо-западный до 15 м/с. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах и запланированных выходов на туристические маршруты.

В прошедшие сутки отмечалось повышение уровня воды на реках Ока, Ия на 60 – 160 см, на реке Белая – на 5 – 20 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары и на Витиме – понижение уровня воды на 20 – 60 см, на остальных реках Ленского бассейна – преимущественно понижение уровня воды на 5 - 10 см.

1-2 августа ожидается понижение уровней воды на левобережных притоках реки Ангара на 10 – 130 см, на реках Ленского бассейна – преимущественно понижение уровней воды на 5 – 20 см.