Мечты vs реальность: эксперты выяснили, о каком автомобиле мечтают россияне

Эксперты Авито провели всероссийский опрос и выяснили, что самые востребованные - это автомобили отечественного автопрома, но большинство россиян считает идеальным автомобилем иностранные внедорожники брендов Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

Мечты

При этом модель Toyota Land Cruiser лидирует у мужчин (17%), а среди женщин в приоритете оказались BMW X5 или X6 (13%). О полноразмерном внедорожнике Mercedes-Benz G-класса мечтают 11% мужчин и 7% женщин. Еще 12% респондентов возрастом до 25 лет охотно стали бы владельцами Audi A8 или кроссовера Audi Q7.

Интересно, что большинство мужчин (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более 3 млн. рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тыс. рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45%), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32%), на третьем – с большим отрывом – хэтчбек (11%).

Мощность двигателя идеального автомобиля, по мнению респондентов, должна составлять от 100 до 200 лошадиных сил - так считают 44% мужчин и 46% женщин. 31% мужчин и 32% женщин полагают, что она должна составлять от 201 до 300 л.с. За рулем авто с двигателем мощнее 500 л.с. мечтают сидеть лишь 7% мужчин и 4% женщин.

Если в жизни российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), то в своих мечтах и мужчины, и женщины едут на внедорожнике 4х4 (60%) с коробкой-автоматом (65%).

Реальность

Согласно результатам опроса, у 75% россиян есть автомобиль. Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал – автомобилями такого типа владеет почти половина (49%) респондентов. Внедорожник и кроссовер расположились следом, набрав 24%. На хетчбэки пришлось 20%, а на купе – всего 1%[2].

Каждый пятый респондент владеет отечественным автомобилем. На втором месте оказался японский бренд Toyota (10%), а третью позицию разделили Hyundai и Nissan (по 6%).