En+ в 2016-2018 годах направила на модернизацию Братской ГЭС более 2,3 млрд рублей

Компания En+ Group в 2016-2018 годах направила на развитие и поддержание надежности Братской ГЭС в общей сложности более 2,3 млрд рублей. Об том 31 июля сообщила пресс-служба компании.

На Братской ГЭС последовательно реализуются программы обновления оборудования и плановых текущих ремонтов.

Только в 2016-2018 годах на программу модернизации Братской ГЭС, включая замену рабочих колес, техническое перевооружение открытых распределительных устройств, а также текущие ремонтные работы, направленные на поддержание надежности и безопасности станции, было направлено в общей сложности более 2,3 млрд рублей.

С 2006 года на Братской ГЭС были заменены 12 рабочих колес из 18, продолжается обновление вспомогательного оборудования. Замена рабочих колес позволила повысить их КПД до 95,3%. Этот проект стал в 2010 году одним из победителей первого конкурса проектов Киотского протокола. Заменить рабочие колеса на оставшихся 6 гидроагрегатах Братской ГЭС планируется в 2020-2026 годах. В настоящее время ведется работа с изготовителями оборудования и уточнение показателей эффективности проекта.

Также на станции завершается замена 10 маслонаполненных кабельных линий от блочных трансформаторов до открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ на кабель из сшитого полиэтилена. Последнюю из них планируется заменить в ноябре 2019 года. Новый кабель надежнее, обладает высокой пропускной способностью, более эффективен и безопасен.

Помимо этого, ведется работа по замене воздушных выключателей на элегазовые, производится замена трансформаторов тока и устаревших комплектов защит на электромеханических реле, что приведет к повышению надежности оборудования станции.

Большое внимание уделяется обновлению гидротехнических сооружений.

Программа обновления Братской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group. Один из основных его приоритетов – повышение надежности и безопасности всех станций, включая Братскую.

В рамках программы, помимо замены 12 рабочих колес на Братской ГЭС, уже заменены четыре рабочих колеса на Усть-Илимской ГЭС, все 12 гидроагрегатов и два рабочих колеса на Красноярской ГЭС, в июле 2019 года началось обновление Иркутской ГЭС. Первый полностью обновленный гидроагрегат будет введен в эксплуатацию в июле 2020 года, еще три будут заменены к 2023 году. В результате обновления мощность каждого из них вырастет с 82,8 МВт до 105,7 МВт.

Модернизация оборудования ГЭС, входящих в En+, позволит повысить коэффициент его полезного действия, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках нее производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах составляет около 34 млрд рублей.

В результате обновления оборудования ГЭС только в первом полугодии 2019 года дополнительная общая выработка на том же объеме воды составила 595 млн кВт⋅ч электроэнергии. За это же время снижение выбросов парниковых газов по группе составило 690 000 т.

Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):

- Реализация программы модернизации сибирских ГЭС En+ Group в долгосрочной перспективе позволит обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций. Кроме того, поскольку программа направлена на увеличение выработки чистой энергии, и уже в этом году мы видим хорошую динамику в этом направлении, данный проект имеет и экологическую составляющую, наглядно демонстрирующую важность внедрения современных технологий в производстве электроэнергии.

О Братской ГЭС

Братская ГЭС - вторая и самая мощная гидроэлектростанция Ангарского каскада. Построена в 1954-1966 годах. Установленная мощность – 4500 МВт. За время эксплуатации выработала более 1 трлн кВт⋅ч электроэнергии. Входит в состав компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэнергетическими активами En+ Group).

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).

В первом квартале 2019 года консолидированная выручка группы составила около $2,8 млрд (более $3,4 млрд в январе-марте 2018 года), чистая прибыль – $409 млн ($667 млн в первом квартале 2018 года). Общая выработка электроэнергии в январе-марте 2019 года – 19,2 млрд кВт⋅ч (первый квартал 2018 года - 17,6 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия в первом квартале 2019 года составило 928 000 т (январь-март 2018 года – 931 000 т).