Ремонт социальных объектов в Тулунском районе приостановлен из-за второй волны паводков

Из-за повторных паводков ремонт ряда первоочередных социальных объектов приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.

В частности, зафиксировано повторное подтопление школ в селе Уйгат и поселке Аршан Тулунского района, средней школы №20 и детского сада «Родничок» города Тулун, ряда объектов в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе.

Также средняя школа и детский сад «Дюймовочка» в селе Уйгат, в связи с повторным подтоплением и значительным ухудшением состояния по итогам обследования, признаны аварийными, объекты подлежат сносу. В дальнейшем школу и сад построят на новых участках.

Всего в перечень объектов социально-культурного назначения, поврежденных или разрушенных в результате паводков, включено 150 строений. В числе приоритетных – 64 объекта, подлежащих первоочередному восстановлению. В настоящее время работы по восстановлению начаты на 18 объектах, в основном это школы, детские сады, а также Нижнеудинская районная больница.