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В Тулуне на ул. Павлова приостановлены работы из-за повторных паводков

31 июля 2019

Из-за повторных паводков работы по предотвращению оползневого процесса на ул. Павлова в Тулуне приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.

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Генеральный директор ООО «Ангарскстроймеханизация» Юрий Кравченко, чье предприятие задействовано в создании упора многоквартирного дома № 28 по улице Павлова в Тулуне,  пояснил, что перерыв связан с перекрытием федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

- Карьер, где мы добывали скальный грунт для создания упора, находится в 5-ти километрах от объекта, дорога к нему перекрыта с  30 июля. Как только трассу откроют, работы будут возобновлены, - сообщил Юрий Кравченко.

Он отметил, что из-за второй волны паводков, а также ранее из-за сильных дождей сроки работ на ул. Павлова переносились дважды. В связи с этим проектным институтом Минобороны были выданы измененные технические решения.

- Для завершения всех работ нам необходимо три дня, - сообщил Юрий Кравченко.


/ СИА /
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