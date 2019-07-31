В Тулуне может быть создана ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития может быть создана в Тулуне. Соответствующая заявка была подана министерством экономического развития Приангарья еще в прошлом году и находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ.

В направленной заявке были определены 15 потенциальных резидентов. Один из них - возрождаемый на месте бывшего стекольного завода завод стеклокомпозитов, а также предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания, в том числе колбасных изделий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Но в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в пострадавшем от наводнения городе, список потенциальных резидентов может быть изменен. Уже сейчас пересматриваются заявленные для реализации инвестиционные проекты, земельные участки которых оказались затоплены. Кроме того, несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов.

- Дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти мы направили письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области создать ТОСЭР в этом моногороде, - сказала заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.