В новых школах Иркутска будут использовать систему «Умный город»

В Иркутске завершают строительство школы на 616 мест в микрорайоне Лесной и нового блока на 500 учеников гимназии №25. В учреждениях планируют использовать систему «Умный город». Здесь установят камеры видеонаблюдения, узлы учета тепловой и электроэнергии, новейшее вентиляционное и погодоведомое оборудование. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников.

– Иркутск традиционно занимает лидирующие позиции по уровню предоставления услуг образования. Этот высокий стандарт мы обязаны сохранить и при строительстве новых школ и садов. Соблюдаем современные требования по оснащению, по технологиям, по организации образовательного процесса. Сроки сжаты, но все работы выполняются своевременно и качественно, – отметил мэр.

В дополнительном трехэтажном блоке гимназии №25 будут расположены 20 учебных кабинетов, а также спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медицинский кабинет, предусмотрены две игровые комнаты. Внутреннее оформление нового блока посвятят русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину и сибирским писателям. В настоящее время здесь заканчивают пуско-наладочные работы по внутренним инженерным коммуникациям, отделку помещений и благоустройство территории.

На строительной площадке в микрорайоне Лесной основные виды работ также находятся на завершающей стадии. Здесь заканчивают внутреннюю отделку помещений, выполняют благоустройство территории. В новом трехэтажном современном здании, помимо учебных классов предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией, бассейн. Школа также будет иметь индивидуальный дизайн. Вместо привычных информационных стендов здесь установят интерактивные экраны. На территории школы обустроят стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, установят игровые площадки, малые архитектурные формы.