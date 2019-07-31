МЧС: Угрозы окружающей среде в Байкальске нет, оползней в Слюдянском районе не обнаружено

Угрозы окружающей среде в районе БЦБК нет, опасных участков для оползней не обнаружено. Таковы выводы рабочей группой центрального аппарата МЧС России, которая провела сегодня, 31 июля, обследование селеопасных мест, русел горных рек, состояние опор мостов в Слюдянском районе.

Рабочая группа проверила состояние карт – мест хранения непереработанного лигнина на Солзанском полигоне БЦБК. «Детальное обследование показало, что целостность карт не нарушена, угрозы окружающей среде нет», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Иркутской области.

Кроме того, было проведено аэровизуальное обследование селеопасных участков Приморского и Хамар-Дабанского хребта. Опасных участков не обнаружено, условий для оползней не зафиксировано.

Обследование было решено провести в связи с критически большим количеством выпавших осадков с 26 по 28 июля, повышением уровня воды в реках, в результате чего в Слюдянском районе в Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация. В настоящее время в районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух мостах, подмытых реками Харлахта и Большая Осиновка вблизи города Байкальск, автодороги федерального значения Р-258 «Красноярск-Чита», ведётся отсыпка берегов и дорог крупными скальными породами, работают пожарно-насосные станции, оказывается адресная помощь населению по откачке воды из подвалов. В настоящее время подтопленных жилых домов нет.

В рабочую группу, проводившую обследование, были включены представители Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (Центр "Антистихия"), сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, специалисты Института земной коры СО РАН, Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Енисейского бассейнового водного управления, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерства имущественных отношений, представители ВСЖД, депутат Государственной Думы РФ Николай Будуев.

Напомним, что ранее Николай Будуев поделился своим мнением насчет паводков и риска схода селя в районе Байкальска. Парламентарий опубликовал его у себя на странице в соцсетях.

– Уже давно известно, что мощные сели в районе Байкальска происходят раз в 40 лет. Последний прошел 1971 году – тогда смыло в Байкал 20 километров Транссиба, а движение по трассе Иркутск-Улан-Удэ оказалось полностью парализованным. Судя по текущей ситуации и прогнозам синоптиков, риск повторения катастрофы, хоть и минимальный, но существует. Но сегодня на пути потока 6,2 млн тонн шлам-лигнина и 2,8 млн тонн золы, оставшихся от БЦБК. Если все это попадет в Байкал, нам с вами не избежать экологической катастрофы международного масштаба. И виновата тут будет совсем не природа, а люди, по вине которых рекультивация отходов ЦБК вот уже пять лет никак не может начаться. Сегодня стихия может нас помиловать, но это дело времени.

Как только вода уйдет мы должны сделать все, чтобы работы по рекультивации отходов начались немедленно. Как и в случае с очистными, мы должны действовать по принципу "лучше не идеально, но быстро, чем идеально и никогда".