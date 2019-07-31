Школьник из Иркутска Игорь Литвиненко стал победителем проектной смены «Новые материалы» НИТУ «МИСиС» в «Сириусе»

Ученик 10 класса лицея №1 города Иркутска Игорь Литвиненко в составе команды школьников из 6 городов России стала победителем направлении «Новые материалы», которое НИТУ «МИСиС» организует совместно с ведущими металлургическими и технологичными компаниями в детском центре «Сириус». Проект «Применение биотехнологий для получения новых материалов и решения ряда экологических задач» был представлен на завершающей конференции образовательной программы «Большие вызовы» и получил высокую оценку экспертов.

Во всероссийском детском центре «Сириус» завершилась третья образовательная программа «Большие вызовы». Участие в направлении «Новые материалы», организованное НИТУ «МИСиС», приняли участие 30 школьников со всей России, которые под руководством ведущих ученых и преподавателей НИТУ «МИСиС» реализовали шесть проектов в области материаловедения.

Победителем стал проект «Применение биотехнологий для получения новых материалов и решения ряда экологических задач», направленный на получение из отходов новых материалов, которые могут использоваться в качестве сырья для металлургической промышленности.

В состав команды-победителя вошли: Игорь Литвиненко, Иркутск, Анна Дюбарь, Липецк, Виктория Волобуева, Белгород, Софья Прокофьева, Самарская область, Юлия Чудинских, Екатеринбург.

Участникам проекта «Применение биотехнологий для получения новых материалов и решения ряда экологических задач» удалось получить из отходов металлургического производства наноразмерные пигменты 7 разных цветов, которые можно использовать в лакокрасочной, строительной и других областях. Школьники также разработали концепцию установки бактериального выщелачивания.

Новые материалы – это ключевой элемент развития современных технологий, для создания которых требуется разработка новых или модификации уже известных материалов с заданными функциональными свойствами. На протяжении всей смены участники занимались изучением структуры, свойств и назначения различных материалов, закономерностей их формирования, и технологий их производства.

По итогам «Больших вызовов» школьники смогут продолжить реализацию своих научных проектов с учеными НИТУ «МИСиС» непосредственно в лабораториях вуза или удаленно. Также все они будут приглашены в качестве полноправных участников на научно-практическую конференцию «75-е Дни науки», которая пройдет в НИТУ «МИСиС» весной 2020 года с возможность опубликовать свою работу в научном сборнике.

Справка о НИТУ «МИСиС»

НИТУ «МИСиС» - один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр. Университет занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU сразу по десяти направлениям, входя в топ-100 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS) и «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU), в области материаловедения НИТУ «МИСиС» находится в группе 101+ лучших вузов (рейтинг QS).

Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно усилить свои позиции в сфере био-, нано- и ИТ-технологий. В состав университета входит 9 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» учатся более 17000 обучающихся из 75 стран мира. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие ученые России и мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими российскими и зарубежными высокотехнологичными компаниями.