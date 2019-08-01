"Переосмысление рисков уже произошло". Аналитики рассказали, что можно покупать в 3 квартале 2019 года

Управление анализа рынков (УАР) «Открытие Брокер» представило стратегию на III квартал 2019 года. По мнению аналитиков, основное переосмысление глобальными инвесторами рисков на развивающихся рынках уже произошло, и можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах.

Темы торговых войн и новых двусторонних торговых соглашений продолжают оставаться в центре внимания инвесторов, при этом очередные этапы торговых обострений служат отличным средством для локальных коррекций рынков.

«Прогнозы ведущих мировых институтов по росту глобальной экономики в 2019 году во II квартале были понижены, но на 2020-2022 годы сохраняются более оптимистичные планы роста. Декабрьская договорённость о сокращении добычи нефти странами пакта ОПЕК+ была продлена в начале июля до марта следующего года. Рынок нефти приблизился к состоянию сбалансированности, но в I квартале 2020 года пока что ожидается заметный профицит “чёрного золота”. Годовые темпы роста инфляции в России начали падать. В результате, на наш взгляд, по итогам 2019 года инфляция в стране может оказаться заметно ниже текущих прогнозов МЭР и ЦБ», — отмечается в стратегии.

Банк России, как и многие мировые центробанки, в июне возобновил снижение базовой ставки, отмечается в исследовании: «По российскому рублю мы сохраняем среднесрочную рекомендацию “Покупать”, но рост национальной валюты в ближайший год, скорее всего, будет малозначимым и с высоким коррекционным потенциалом. Долгосрочная рекомендация по российскому рублю остаётся на уровне “Держать” из-за эффекта действия бюджетного правила».

Вследствие недавнего снижения доходностей гособлигаций развитых стран на локальных замедлениях инфляции и страхах перед рецессиями аналитики «Открытие Брокер» рекомендуют более агрессивно продавать их на снижении глобальных рисков: «Российские суверенные еврооблигации, которые мы рекомендовали в октябре агрессивно покупать, переводятся в позицию hold. Стабилизация и активное снижение годовых темпов роста инфляции в России позволяет нам сохранять рекомендацию активной покупки ОФЗ-ПД на годовом горизонте».

При этом в условиях глобального роста и усиления глобальной инфляции можно будет ждать постепенного роста спроса населения, промышленности и инвесторов на товарные активы, констатируют аналитики: «Рост цен на золото во II квартале косвенно подтвердил наш вектор ожиданий. По ценам на “чёрное золото” мы продолжаем сохранять среднесрочную рекомендацию “Держать” из-за локальной неустойчивости рынка, хотя в долгосрочной перспективе здесь возможен хороший рост».

Долгосрочные рекомендации УАР «Открытие Брокер» по российским акциям не изменились: «Мы по-прежнему считаем сектора химии и нефтехимии, производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, представителей информационных технологий потенциально наиболее интересными историями». При этом, добавляют аналитики, вероятное достижение российской экономикой своих локально минимальных темпов роста и перспективы дальнейшего ускорения темпов роста ВВП вновь делают интересной покупку акций электрогенерирующих компаний, а рекомендации покупки акций нефтегазовых компаний меняются с агрессивной покупки на умеренную.

В качестве главных рисков в III квартала аналитики видят возможное усиление торговых трений между США и Китаем, США и Европой, рост геополитической напряжённости и усиление санкционного давления в отношении России: «Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики в целом и экономики Китая в частности воспринимается сейчас нами как гораздо менее вероятный. В то же время мы будем внимательно следить за развитием торговых войн и их влиянием на экономики ЕС и Поднебесной».