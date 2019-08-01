Бе-200 направлен в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

В Иркутскую область на помощь Авиалесоохране в ликвидации лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 МЧС России. В первую очередь, самолет-амфибия будет направлен для тушения крупных очагов пожаров, действующих на территории Байкало-Ленского заповедника, расположенного в границах Качугского и Ольхонского районов.

В ближайшие дни в качестве подкрепления наземным группировкам ожидается прибытие самолетом Ил-76 МЧС России 140 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

По состоянию на 1 августа, в регионе действуют 140 пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах на площади 708 914,7 га, из них 6 пожаров локализованы на площади 5447 га. По данным космического мониторинга, из-за пожаров, действующих на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), в зоне задымления находится 98 населенных пунктов в 7 районах.