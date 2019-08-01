Сбербанк объявляет о финансовых эффектах от сделки по продаже 99,85% акций банка DenizBank

Сбербанк сообщает о завершении сделки по продаже 99,85% DenizBank A.S. (DenizBank) банку Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD).

В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148,0 млрд руб. Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1.0х к консолидированному капиталу Группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Таким образом, для целей отчетности ПАО Сбербанк по Российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ) валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд рублей, налог на прибыль — около 4,5 млрд рублей.

В результате сделки собственные средства Группы по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей1. При этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль Группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 г. составит около 70,0 млрд рублей. Данный эффект сформирован преимущественно за счет реклассификации накопленной отрицательной валютной переоценки из собственных средств в ОПУ в соответствии с МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». Отрицательная валютная переоценка связана с обесценением турецкой лиры по отношению к рублю на 37% с момента покупки актива.

В результате сделки произойдет снижение взвешенных по риску активов Группы Сбербанка на 9,0%, что оценочно составит около 2,9 трлн. рублей. Это окажет позитивное влияние на показатель достаточности базового капитала 1-го уровня Группы Сбербанка по МСФО, увеличив его оценочно более чем на 120 бп.

Результаты сделки будут отражены в финансовой отчетности как по РПБУ, так и по МСФО, в 3-м квартале 2019 года.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед Сбербанком на сумму около 1,2 млрд долларов США. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 млрд долларов США.

Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около 5 млрд долларов США.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«С момента приобретения в 2012 году DenizBank прошел серьезный путь развития по всем основным направлениям, продемонстрировав рост продаж продуктов и сервисов в цифровых каналах, внедрение передовых практик риск-менеджмента и повышение риск-культуры, способность формировать уникальный клиентский опыт, поддерживать сбалансированную финансовую структуру и уверенно встречать вызовы, формируемые внешними обстоятельствами. За это время удвоилось число клиентов DenizBank, а также выросли активы более чем в 3,5 раза. Решение о продаже DenizBank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать ещё больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России».