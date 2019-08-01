Новости Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2019 года в размере 250,3 млрд. руб. в соответствии с МСФО Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2019 года и по состоянию на 30 июня 2019 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.



Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечило рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии 2019 года. Это создает хороший задел для достижения целевого уровня доходности на капитал и по году в целом». Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2019 года: Чистая прибыль i Группы составила 250,3 млрд. руб. (+16,3% г/г) за отчетный квартал или 476,9 млрд. руб. за 6 месяцев 2019 г. (+11,6% г/г);

Группы составила 250,3 млрд. руб. (+16,3% г/г) за отчетный квартал или 476,9 млрд. руб. за 6 месяцев 2019 г. (+11,6% г/г); Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,70 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

составила 10,70 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Рентабельность капитала i составила 24,9%, а рентабельность активов – 3,4%;

i составила 24,9%, а – 3,4%; Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал, составив более 7 трлн. руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля;

вырос на 4,2% за квартал, составив более 7 трлн. руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля; Средства клиентов увеличились на 2,0% за квартал, превысив 21 трлн. руб.;

увеличились на 2,0% за квартал, превысив 21 трлн. руб.; Совокупная стоимость кредитного риска составила 14 бп., включая признание восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор;

составила 14 бп., включая признание восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор; Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,8%, показав снижение на 0,1 пп по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Обзор основных показателей



В млрд. руб., если не указано иное 2 кв.



2019 2 кв.



2018 1 кв.



2019 2 кв.



2019/



2 кв.



2018,



% изм. 2 кв.



2019/



1 кв.



2019,



% изм. 6 мес.



2019 6 мес.



2018 6 мес.



2019/



6 мес.



2018,



% изм. Чистые процентные доходы 353,1 349,0 337,5 1,2% 4,6% 690,6 682,5 1,2% Чистые комиссионные доходы 116,7 112,0 102,9 4,2% 13,4% 219,6 205,2 7,0% Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii 14,6 (13,4) 39,8 -- (63,3%) 54,4 7,0 677,1% Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля 484,4 447,6 480,2 8,2% 0,9% 964,6 894,7 7,8% Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: (8,8) (35,8) (45,5) (75,4%) (80,7%) (54,3) (57,0) (4,7%) Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам (9,2) (12,0) (17,3) (23,3%) (46,8%) (26,5) (32,1) (17,4%) Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества 0,4 (23,8) (28,2) -- -- (27,8) (24,9) 11,6% Операционные расходы (168,5) (151,7) (150,7) 11,1% 11,8% (319,2) (296,5) 7,7% Чистая прибыль от продолжающейся деятельности 245,9 208,3 226,1 18,1% 8,8% 472,0 433,4 8,9% Прибыль от прекращенной деятельности 4,4 7,0 0,5 (37,1%) 780,0% 4,9 -6,0 -- Чистая прибыль 250,3 215,3 226,6 16,3% 10,5% 476,9 427,4 11,6% Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. 10,70 9,13 10,53 17,2% 1,6% 21,23 19,58 8,4% Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 281,1 181,7 221,2 54,7% 27,1% 502,3 417,5 20,3% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 176,4 154,3 179,7 14,3% -1,8% 176,3 154,3 14,3% Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности Рентабельность капиталаi 24,9% 24,4% 22,9% -- -- 23,9% 24,3% -- Рентабельность активов 3,4% 3,3% 3,1% -- -- 3,3% 3,4% -- Чистая процентная маржа 5,18% 5,80% 4,98% -- -- 5,08% 5,75% -- Чистая процентная маржа ** 5,41% 6,09% 5,27% -- -- 5,34% 6,06% -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) 15 бп 23 бп 44 бп -- -- 30 бп 36 бп -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) 14 бп 72 бп 96 бп -- -- 55 бп 62 бп -- Отношение операционных расходов к операционным доходам*** 34,6% 30,8% 31,7% -- -- 33,2% 31,7% -- * Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)



** Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии



*** Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества Основные показатели отчета о финансовом положении



В млрд. руб., если не указано иное 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2018 30.06.2019/



31.03.2019,



% изм. 30.06.2019/ 31.12.2018,



% изм. Кредиты*: 20 617,6 20 823,9 21 082,3 (1,0%) (2,2%) Кредиты юридическим лицам * 13 341,0 13 838,5 14 331,1 (3,6%) (6,9%) Кредиты физическим лицам * 7 276,6 6 985,4 6 751,2 4,2% 7,8% Портфель ценных бумаг 4 343,1 4 058,3 3 749,5 7,0% 15,8% Всего активов i 31 561,9 31 328,7 31 197,5 0,7% 1,2% Средства клиентов всего: 21 808,0 21 379,3 20 897,3 2,0% 4,4% Средства физических лиц 13 672,5 13 343,7 13 495,1 2,5% 1,3% Средства корпоративных клиентов 8 135,5 8 035,6 7 402,2 1,2% 9,9% Основные финансовые коэффициенты Отношение чистых кредитов к депозитам 88,1% 90,5% 93,7% -- -- Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) 7,8% 7,9% 8,1% -- -- Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости 90,7% 91,9% 90,4% -- -- * До вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости



Чистые процентные доходы за 2 квартал 2019 года составили 353,1 млрд. руб., показав рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.



Процентные доходы увеличились на 13,1% г/г до 605,5 млрд. руб. во 2 квартале 2019 года на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 5,9% г/г до 20,6 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал до 7,3 трлн. руб. Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 6,5% во 2 квартале 2019 года, поддерживаемый возросшей долей продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 50% на конец отчетного периода. Ипотечный портфель вырос на 2,5% во 2 квартале 2019 года. Платформа ДомКлик вносит существенный вклад в развитие ипотечного кредитования, занимая долю около 25% в новых выдачах Сбербанка. ДомКлик занимает 1 место среди всех агрегаторов по размеру базы готовых квартир по РФ. Доходность розничных кредитов во 2 квартале выросла на 20 бп и составила 12,2% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля, а также эффекта изменения ставок по новым выдачам в начале года.

вырос на 4,2% за квартал до 7,3 трлн. руб. Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,6% до 13,3 трлн. руб. за 2 квартал в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал). Во 2 квартале был запущен сервис онлайн - кредитования для индивидуальных предпринимателей. На основании данных управленческого учета снижение кредитов в рублях во 2 квартале составило 1,7%, портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, также снизился на 2,3%. В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 60 бп до 8,6% по сравнению с прошлым кварталом. Рост доходности обусловлен в первую очередь изменением структуры кредитного портфеля за счет увеличения доли рублевых кредитов, а также фокуса на кредитовании малого и среднего бизнеса.

(включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,6% до 13,3 трлн. руб. за 2 квартал в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал). Во 2 квартале был запущен сервис онлайн - кредитования для индивидуальных предпринимателей. Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 35,5% г/г во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года до 252,4 млрд. руб. за счет роста объема привлеченных средств на 13,6% г/г и роста стоимости фондирования на 70 бп г/г. Розничные депозиты выросли на 2,5% до 13,7 трлн. рублей, средняя стоимость срочных розничных вкладов увеличилась на 20 бп за квартал.

выросли на 2,5% до 13,7 трлн. рублей, средняя стоимость срочных розничных вкладов увеличилась на 20 бп за квартал. Корпоративные депозиты увеличились на 1,2%, составив 8,1 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов осталась без изменений за 2 квартал 2019 года. Во 2 квартале Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций и рублевых биржевых облигаций номиналом 1 млрд долларов США и 10 млрд. рублей соответственно. Также Группа Сбербанк разместила облигации на российском рынке на сумму 20 млрд. рублей. На конец 2 квартала 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 325,5 млрд. руб. на российском рынке и на 2,5 млрд. долларов США и 1,0 млрд. евро на международном. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,2%.



Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал 2019 составил 116,7 млрд. руб., увеличившись на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий, доходов от расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса. Замедление темпов роста чистого комиссионного дохода в отчетном периоде обусловлено завышенной сравнительной базой аналогичного периода прошлого года, когда был признан разовый доход по комиссиям по документарным операциям и прочим обязательствам кредитного характера. Без учета данного влияния рост за 2 квартал 2019 составил бы 8,1%. С 1 января 2019 года в чистый комиссионный доход включен НДС по программам лояльности, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие. Продолжается рост количества активных розничных клиентов, число которых составило порядка 93 млн.iii Более половины новых клиентов Сбербанка составляет сегмент “молодежь” (1,6 из 3,1 млн).

Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах превысило 66 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 21,7 млн.iii DAU/MAU (мобильное приложение) улучшилось на 5,1 пп за 2 квартал до 39,1%.

Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 2 квартала 2019 года достигло 80 городов. По данным управленческого учета рост операционного дохода от страхового и пенсионного бизнеса составил 14% за 6 месяцев 2019 года с учетом выручки от продаж, а также инвестиционных доходов.



Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2019 года составили 168,5 млрд. руб., увеличившись на 11,1% относительно аналогичного периода прошлого года и на 7,7% за 6 месяцев г/г. На рост расходов в большей степени повлияло изменение методологии в части капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии, которое произошло в июле 2018 года. Также оказало влияние повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов не превысил бы 4,5% за 6 месяцев 2019 года.



Отношение операционных расходов к операционным доходам*** составило 34,6%.



Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 7,7 млрд. руб. за 2 квартал 2019 года. Указанные чистые расходы включают в себя эффект от восстановления ранее созданных резервов по задолженности компании Агрокор вследствие завершения реструктуризации. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 15 бп. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. Во 2 квартале положительная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 0,4 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) во 2 квартале составила 14 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которое во 2 квартале 2019 года составило 7,3 млрд. руб.



Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2019 года снизилось по сравнению со прошлым кварталом на 1,2пп и составило 90,7%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, улучшилась на 0,1пп и составила 7,8%.



Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi



СогласноБазель III



млрд. руб., если не указано иное 30.06.2019 (стандартный

подход + ПВР) 31.03.2019 (стандартный

подход + ПВР) 31.12.2018 (стандартный



подход + ПВР) 30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.03.19 (стандартный подход + ПВР), % изм. 30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.12.18 (стандартный подход + ПВР), % изм. Капитал 1-го уровня 3 894,4 3 976,3 3 766,5 (2,1%) 3,4% Общий капитал 4 006,2 4 080,2 3 950,6 (1,8%) 1,4% Активы, взвешенные с учетом риска 31 682,2 31 480,9 31 793,1 0,6% (0,3%) Кредитный риск 27 218,0 27 108,5 27 477,4 0,4% (0,9%) Операционный риск 3 339,9 3 339,9 3 339,9 0,0% 0,0% Рыночный риск 1 124,3 1 032,5 975,8 8,9% 15,2% Коэффициенты достаточности капитала Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 12,29% 12,63% 11,85% -- -- Коэффициент достаточности общего капитала 12,64% 12,96% 12,43% -- -- Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 4,0 трлн. руб. на 30 июня 2019, что ниже на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом за счет распределенных дивидендов во 2 квартале 2019 года.



Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 0,7% во 2 квартале 2019 года до 31,7 трлн. руб. Показатель финансового рычага Группы уменьшился на 30бп до 11,5% за 2 квартал 2019 года.



Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня уменьшился на 34бп до 12,29%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 32бп до 12,64% по состоянию на 30/06/2019.

i Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank



ii Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы



iii Количество активных клиентов посчитано с учетом новой уточненной методологии eg

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