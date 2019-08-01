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Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2019 года в размере 250,3 млрд. руб. в соответствии с МСФО

1 августа 2019

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2019 года и по состоянию на 30 июня 2019 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечило рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии 2019 года. Это создает хороший задел для достижения целевого уровня доходности на капитал и по году в целом».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2019 года:

  • Чистая прибыльi Группы составила 250,3 млрд. руб. (+16,3% г/г) за отчетный квартал или 476,9 млрд. руб. за 6 месяцев 2019 г. (+11,6% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,70 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • Рентабельность капиталаi составила 24,9%, а рентабельность активов – 3,4%;
  • Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал, составив более 7 трлн. руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля;
  • Средства клиентов увеличились на 2,0% за квартал, превысив 21 трлн. руб.;
  • Совокупная стоимость кредитного риска составила 14 бп., включая признание восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор;
  • Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,8%, показав снижение на 0,1 пп по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Обзор основных показателей



В млрд. руб., если не указано иное

2 кв.

2019

2 кв.

2018

1 кв.

2019

2 кв.

2019/

 2 кв.

2018,

% изм.

2 кв.

2019/

1 кв.

2019, 

% изм.

6 мес.

2019

6 мес.

2018

6 мес.

2019/

 6 мес.

2018,

% изм.

Чистые процентные доходы

353,1

349,0

337,5

1,2%

4,6%

690,6

682,5

1,2%

Чистые комиссионные доходы

116,7

112,0

102,9

4,2%

13,4%

219,6

205,2

7,0%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii

14,6

(13,4)

39,8

--

(63,3%)

54,4

7,0

677,1%

Операционные доходы  до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля

484,4

447,6

480,2

8,2%

0,9%

964,6

894,7

7,8%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

(8,8)

(35,8)

(45,5)

(75,4%)

(80,7%)

(54,3)

(57,0)

(4,7%)

     Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

(9,2)

(12,0)

(17,3)

(23,3%)

(46,8%)

(26,5)

(32,1)

(17,4%)

     Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

0,4

(23,8)

(28,2)

--

--

(27,8)

(24,9)

11,6%

Операционные расходы

(168,5)

(151,7)

(150,7)

11,1%

11,8%

(319,2)

(296,5)

7,7%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

245,9

208,3

226,1

18,1%

8,8%

472,0

433,4

8,9%

Прибыль от прекращенной деятельности

4,4

7,0

0,5

(37,1%)

780,0%

4,9

-6,0

--

Чистая прибыль 

250,3

215,3

226,6

16,3%

10,5%

476,9

427,4

11,6%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

10,70

9,13

10,53

17,2%

1,6%

21,23

19,58

8,4%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 

281,1

181,7

221,2

54,7%

27,1%

502,3

417,5

20,3%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

176,4

154,3

179,7

14,3%

-1,8%

176,3

154,3

14,3%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

 

 

 

Рентабельность капиталаi

24,9%

24,4%

22,9%

--

--

23,9%

24,3%

--

Рентабельность активов

3,4%

3,3%

3,1%

--

--

3,3%

3,4%

--

Чистая процентная маржа

5,18%

5,80%

4,98%

--

--

5,08%

5,75%

--

Чистая процентная маржа **

5,41%

6,09%

5,27%

--

--

5,34%

6,06%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

15 бп

23 бп

44 бп

--

--

30 бп

36 бп

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

14 бп

72 бп

96 бп

--

--

55 бп

62 бп

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам***

34,6%

30,8%

31,7%

--

--

33,2%

31,7%

--

* Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

** Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии

*** Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Основные показатели отчета о финансовом положении



В млрд. руб., если не указано иное

30.06.2019

31.03.2019

31.12.2018

30.06.2019/

31.03.2019,

% изм.

30.06.2019/ 31.12.2018,

% изм.

Кредиты*:

20 617,6

20 823,9

21 082,3

(1,0%)

(2,2%)

Кредиты юридическим лицам *

13 341,0

13 838,5

14 331,1

(3,6%)

(6,9%)

Кредиты физическим лицам *

7 276,6

6 985,4

6 751,2

4,2%

7,8%

Портфель ценных бумаг

4 343,1

4 058,3

3 749,5

7,0%

15,8%

Всего активов i

31 561,9

31 328,7

31 197,5

0,7%

1,2%

Средства клиентов всего:

21 808,0

21 379,3

20 897,3

2,0%

4,4%

Средства физических лиц

13 672,5

13 343,7

13 495,1

2,5%

1,3%

Средства корпоративных клиентов

8 135,5

8 035,6

7 402,2

1,2%

9,9%

Основные финансовые коэффициенты

 

Отношение чистых кредитов к депозитам

88,1%

90,5%

93,7%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,8%

7,9%

8,1%

--

--

Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

90,7%

91,9%

90,4%

--

--

* До вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2019 года составили 353,1 млрд. руб., показав рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились на 13,1% г/г до 605,5 млрд. руб. во 2 квартале 2019 года на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 5,9% г/г до 20,6 трлн. руб.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал до 7,3 трлн. руб.
    • Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 6,5% во 2 квартале 2019 года, поддерживаемый возросшей долей продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 50% на конец отчетного периода.
    • Ипотечный портфель вырос на 2,5% во 2 квартале 2019 года. Платформа ДомКлик вносит существенный вклад в развитие ипотечного кредитования, занимая долю около 25% в новых выдачах Сбербанка. ДомКлик занимает 1 место среди всех агрегаторов по размеру базы готовых квартир по РФ.
    • Доходность розничных кредитов во 2 квартале выросла на 20 бп и составила 12,2% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля, а также эффекта изменения ставок по новым выдачам в начале года.
  • Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,6% до 13,3 трлн. руб. за 2 квартал в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал). Во 2 квартале был запущен сервис онлайн - кредитования для индивидуальных предпринимателей.
    • На основании данных управленческого учета снижение кредитов в рублях во 2 квартале составило 1,7%, портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, также снизился на 2,3%.
    • В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 60 бп до 8,6% по сравнению с прошлым кварталом. Рост доходности обусловлен в первую очередь изменением структуры кредитного портфеля за счет увеличения доли рублевых кредитов, а также фокуса на кредитовании малого и среднего бизнеса.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 35,5% г/г во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года до 252,4 млрд. руб. за счет роста объема привлеченных средств на 13,6% г/г и роста стоимости фондирования на 70 бп г/г.

  • Розничные депозиты выросли на 2,5% до 13,7 трлн. рублей, средняя стоимость срочных розничных вкладов увеличилась на 20 бп за квартал.
  • Корпоративные депозиты увеличились на 1,2%, составив 8,1 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов осталась без изменений за 2 квартал 2019 года.

Во 2 квартале Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций и рублевых биржевых облигаций номиналом 1 млрд долларов США и 10 млрд. рублей соответственно. Также Группа Сбербанк разместила облигации на российском рынке на сумму 20 млрд. рублей. На конец 2 квартала 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 325,5 млрд. руб. на российском рынке и на 2,5 млрд. долларов США и 1,0 млрд. евро на международном. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,2%.

Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал 2019 составил 116,7 млрд. руб., увеличившись на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий, доходов от расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса. Замедление темпов роста чистого комиссионного дохода в отчетном периоде обусловлено завышенной сравнительной базой аналогичного периода прошлого года, когда был признан разовый доход по комиссиям по документарным операциям и прочим обязательствам кредитного характера. Без учета данного влияния рост за 2 квартал 2019 составил бы 8,1%.  С 1 января 2019 года в чистый комиссионный доход включен НДС по программам лояльности, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.

  • Продолжается рост количества активных розничных клиентов, число которых составило порядка 93 млн.iii Более половины новых клиентов Сбербанка составляет сегмент “молодежь” (1,6 из 3,1 млн).
  • Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах превысило 66 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 21,7 млн.iii DAU/MAU (мобильное приложение) улучшилось на 5,1 пп за 2 квартал до 39,1%.
  • Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 2 квартала 2019 года достигло 80 городов.

По данным управленческого учета рост операционного дохода от страхового и пенсионного бизнеса составил 14% за 6 месяцев 2019 года с учетом выручки от продаж, а также инвестиционных доходов.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2019 года составили 168,5 млрд. руб., увеличившись на 11,1% относительно аналогичного периода прошлого года и на 7,7% за 6 месяцев г/г. На рост расходов в большей степени повлияло изменение методологии в части капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии, которое произошло в июле 2018 года. Также оказало влияние повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов не превысил бы 4,5% за 6 месяцев 2019 года.

Отношение операционных расходов к операционным доходам*** составило 34,6%.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 7,7 млрд. руб. за 2 квартал 2019 года. Указанные чистые расходы включают в себя эффект от восстановления ранее созданных резервов по задолженности компании Агрокор вследствие завершения реструктуризации. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 15 бп. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. Во 2 квартале положительная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 0,4 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) во 2 квартале составила 14 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которое во 2 квартале 2019 года составило 7,3 млрд. руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2019 года снизилось по сравнению со прошлым кварталом на 1,2пп и составило 90,7%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, улучшилась на 0,1пп и составила 7,8%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi



СогласноБазель III

млрд. руб., если не указано иное

30.06.2019 (стандартный
подход + ПВР)

31.03.2019 (стандартный
подход + ПВР)

31.12.2018 (стандартный

подход + ПВР)

30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.03.19 (стандартный подход + ПВР), % изм.

30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.12.18 (стандартный подход + ПВР), % изм.

 

Капитал 1-го уровня

3 894,4

3 976,3

3 766,5

(2,1%)

3,4%

 

Общий капитал

4 006,2

4 080,2

3 950,6

(1,8%)

1,4%

 

Активы, взвешенные с учетом риска

31 682,2

31 480,9

31 793,1

0,6%

(0,3%)

 

Кредитный риск

27 218,0

27 108,5

27 477,4

0,4%

(0,9%)

 

Операционный риск

3 339,9

3 339,9

3 339,9

0,0%

0,0%

 

Рыночный риск

1 124,3

1 032,5

975,8

8,9%

15,2%

 

Коэффициенты достаточности капитала

  

 

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

12,29%

12,63%

11,85%

--

--

 

Коэффициент достаточности общего капитала

12,64%

12,96%

12,43%

--

--

 

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 4,0 трлн. руб. на 30 июня 2019, что ниже на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом за счет распределенных дивидендов во 2 квартале 2019 года. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 0,7% во 2 квартале 2019 года до 31,7 трлн. руб. Показатель финансового рычага Группы уменьшился на 30бп до 11,5% за 2 квартал 2019 года.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня уменьшился на 34бп до 12,29%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 32бп до 12,64% по состоянию на 30/06/2019.


i Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

ii Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

iii Количество активных клиентов посчитано с учетом новой уточненной методологии


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