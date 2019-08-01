Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2019 года в размере 250,3 млрд. руб. в соответствии с МСФО

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2019 года и по состоянию на 30 июня 2019 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечило рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии 2019 года. Это создает хороший задел для достижения целевого уровня доходности на капитал и по году в целом».
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2019 года:
- Чистая прибыльi Группы составила 250,3 млрд. руб. (+16,3% г/г) за отчетный квартал или 476,9 млрд. руб. за 6 месяцев 2019 г. (+11,6% г/г);
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,70 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Рентабельность капиталаi составила 24,9%, а рентабельность активов – 3,4%;
- Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал, составив более 7 трлн. руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля;
- Средства клиентов увеличились на 2,0% за квартал, превысив 21 трлн. руб.;
- Совокупная стоимость кредитного риска составила 14 бп., включая признание восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор;
- Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,8%, показав снижение на 0,1 пп по сравнению с 1 кварталом 2019 года.
Обзор основных показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
2 кв.
|
2 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
2 кв.
|
6 мес.
|
6 мес.
|
6 мес.
|
Чистые процентные доходы
|
353,1
|
349,0
|
337,5
|
1,2%
|
4,6%
|
690,6
|
682,5
|
1,2%
|
Чистые комиссионные доходы
|
116,7
|
112,0
|
102,9
|
4,2%
|
13,4%
|
219,6
|
205,2
|
7,0%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii
|
14,6
|
(13,4)
|
39,8
|
--
|
(63,3%)
|
54,4
|
7,0
|
677,1%
|
Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля
|
484,4
|
447,6
|
480,2
|
8,2%
|
0,9%
|
964,6
|
894,7
|
7,8%
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:
|
(8,8)
|
(35,8)
|
(45,5)
|
(75,4%)
|
(80,7%)
|
(54,3)
|
(57,0)
|
(4,7%)
|
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам
|
(9,2)
|
(12,0)
|
(17,3)
|
(23,3%)
|
(46,8%)
|
(26,5)
|
(32,1)
|
(17,4%)
|
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества
|
0,4
|
(23,8)
|
(28,2)
|
--
|
--
|
(27,8)
|
(24,9)
|
11,6%
|
Операционные расходы
|
(168,5)
|
(151,7)
|
(150,7)
|
11,1%
|
11,8%
|
(319,2)
|
(296,5)
|
7,7%
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
|
245,9
|
208,3
|
226,1
|
18,1%
|
8,8%
|
472,0
|
433,4
|
8,9%
|
Прибыль от прекращенной деятельности
|
4,4
|
7,0
|
0,5
|
(37,1%)
|
780,0%
|
4,9
|
-6,0
|
--
|
Чистая прибыль
|
250,3
|
215,3
|
226,6
|
16,3%
|
10,5%
|
476,9
|
427,4
|
11,6%
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
|
10,70
|
9,13
|
10,53
|
17,2%
|
1,6%
|
21,23
|
19,58
|
8,4%
|
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка
|
281,1
|
181,7
|
221,2
|
54,7%
|
27,1%
|
502,3
|
417,5
|
20,3%
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб.
|
176,4
|
154,3
|
179,7
|
14,3%
|
-1,8%
|
176,3
|
154,3
|
14,3%
|
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
Рентабельность капиталаi
|
24,9%
|
24,4%
|
22,9%
|
--
|
--
|
23,9%
|
24,3%
|
--
|
Рентабельность активов
|
3,4%
|
3,3%
|
3,1%
|
--
|
--
|
3,3%
|
3,4%
|
--
|
Чистая процентная маржа
|
5,18%
|
5,80%
|
4,98%
|
--
|
--
|
5,08%
|
5,75%
|
--
|
Чистая процентная маржа **
|
5,41%
|
6,09%
|
5,27%
|
--
|
--
|
5,34%
|
6,06%
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)
|
15 бп
|
23 бп
|
44 бп
|
--
|
--
|
30 бп
|
36 бп
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
|
14 бп
|
72 бп
|
96 бп
|
--
|
--
|
55 бп
|
62 бп
|
--
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам***
|
34,6%
|
30,8%
|
31,7%
|
--
|
--
|
33,2%
|
31,7%
|
--
* Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
** Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии
*** Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
30.06.2019
|
31.03.2019
|
31.12.2018
|
30.06.2019/
|
30.06.2019/ 31.12.2018,
|
Кредиты*:
|
20 617,6
|
20 823,9
|
21 082,3
|
(1,0%)
|
(2,2%)
|
Кредиты юридическим лицам *
|
13 341,0
|
13 838,5
|
14 331,1
|
(3,6%)
|
(6,9%)
|
Кредиты физическим лицам *
|
7 276,6
|
6 985,4
|
6 751,2
|
4,2%
|
7,8%
|
Портфель ценных бумаг
|
4 343,1
|
4 058,3
|
3 749,5
|
7,0%
|
15,8%
|
Всего активов i
|
31 561,9
|
31 328,7
|
31 197,5
|
0,7%
|
1,2%
|
Средства клиентов всего:
|
21 808,0
|
21 379,3
|
20 897,3
|
2,0%
|
4,4%
|
Средства физических лиц
|
13 672,5
|
13 343,7
|
13 495,1
|
2,5%
|
1,3%
|
Средства корпоративных клиентов
|
8 135,5
|
8 035,6
|
7 402,2
|
1,2%
|
9,9%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
88,1%
|
90,5%
|
93,7%
|
--
|
--
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
7,8%
|
7,9%
|
8,1%
|
--
|
--
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
|
90,7%
|
91,9%
|
90,4%
|
--
|
--
* До вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2019 года составили 353,1 млрд. руб., показав рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Процентные доходы увеличились на 13,1% г/г до 605,5 млрд. руб. во 2 квартале 2019 года на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 5,9% г/г до 20,6 трлн. руб.
- Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал до 7,3 трлн. руб.
- Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 6,5% во 2 квартале 2019 года, поддерживаемый возросшей долей продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 50% на конец отчетного периода.
- Ипотечный портфель вырос на 2,5% во 2 квартале 2019 года. Платформа ДомКлик вносит существенный вклад в развитие ипотечного кредитования, занимая долю около 25% в новых выдачах Сбербанка. ДомКлик занимает 1 место среди всех агрегаторов по размеру базы готовых квартир по РФ.
- Доходность розничных кредитов во 2 квартале выросла на 20 бп и составила 12,2% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля, а также эффекта изменения ставок по новым выдачам в начале года.
- Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,6% до 13,3 трлн. руб. за 2 квартал в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал). Во 2 квартале был запущен сервис онлайн - кредитования для индивидуальных предпринимателей.
- На основании данных управленческого учета снижение кредитов в рублях во 2 квартале составило 1,7%, портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, также снизился на 2,3%.
- В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 60 бп до 8,6% по сравнению с прошлым кварталом. Рост доходности обусловлен в первую очередь изменением структуры кредитного портфеля за счет увеличения доли рублевых кредитов, а также фокуса на кредитовании малого и среднего бизнеса.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 35,5% г/г во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года до 252,4 млрд. руб. за счет роста объема привлеченных средств на 13,6% г/г и роста стоимости фондирования на 70 бп г/г.
- Розничные депозиты выросли на 2,5% до 13,7 трлн. рублей, средняя стоимость срочных розничных вкладов увеличилась на 20 бп за квартал.
- Корпоративные депозиты увеличились на 1,2%, составив 8,1 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов осталась без изменений за 2 квартал 2019 года.
Во 2 квартале Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций и рублевых биржевых облигаций номиналом 1 млрд долларов США и 10 млрд. рублей соответственно. Также Группа Сбербанк разместила облигации на российском рынке на сумму 20 млрд. рублей. На конец 2 квартала 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 325,5 млрд. руб. на российском рынке и на 2,5 млрд. долларов США и 1,0 млрд. евро на международном. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,2%.
Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал 2019 составил 116,7 млрд. руб., увеличившись на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий, доходов от расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса. Замедление темпов роста чистого комиссионного дохода в отчетном периоде обусловлено завышенной сравнительной базой аналогичного периода прошлого года, когда был признан разовый доход по комиссиям по документарным операциям и прочим обязательствам кредитного характера. Без учета данного влияния рост за 2 квартал 2019 составил бы 8,1%. С 1 января 2019 года в чистый комиссионный доход включен НДС по программам лояльности, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.
- Продолжается рост количества активных розничных клиентов, число которых составило порядка 93 млн.iii Более половины новых клиентов Сбербанка составляет сегмент “молодежь” (1,6 из 3,1 млн).
- Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах превысило 66 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 21,7 млн.iii DAU/MAU (мобильное приложение) улучшилось на 5,1 пп за 2 квартал до 39,1%.
- Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 2 квартала 2019 года достигло 80 городов.
По данным управленческого учета рост операционного дохода от страхового и пенсионного бизнеса составил 14% за 6 месяцев 2019 года с учетом выручки от продаж, а также инвестиционных доходов.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2019 года составили 168,5 млрд. руб., увеличившись на 11,1% относительно аналогичного периода прошлого года и на 7,7% за 6 месяцев г/г. На рост расходов в большей степени повлияло изменение методологии в части капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии, которое произошло в июле 2018 года. Также оказало влияние повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов не превысил бы 4,5% за 6 месяцев 2019 года.
Отношение операционных расходов к операционным доходам*** составило 34,6%.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 7,7 млрд. руб. за 2 квартал 2019 года. Указанные чистые расходы включают в себя эффект от восстановления ранее созданных резервов по задолженности компании Агрокор вследствие завершения реструктуризации. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 15 бп. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. Во 2 квартале положительная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 0,4 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) во 2 квартале составила 14 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которое во 2 квартале 2019 года составило 7,3 млрд. руб.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2019 года снизилось по сравнению со прошлым кварталом на 1,2пп и составило 90,7%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, улучшилась на 0,1пп и составила 7,8%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi
|
СогласноБазель III
млрд. руб., если не указано иное
|
30.06.2019 (стандартный
|
31.03.2019 (стандартный
|
31.12.2018 (стандартный
|
30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.03.19 (стандартный подход + ПВР), % изм.
|
30.06.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.12.18 (стандартный подход + ПВР), % изм.
|
|
Капитал 1-го уровня
|
3 894,4
|
3 976,3
|
3 766,5
|
(2,1%)
|
3,4%
|
|
Общий капитал
|
4 006,2
|
4 080,2
|
3 950,6
|
(1,8%)
|
1,4%
|
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
31 682,2
|
31 480,9
|
31 793,1
|
0,6%
|
(0,3%)
|
|
Кредитный риск
|
27 218,0
|
27 108,5
|
27 477,4
|
0,4%
|
(0,9%)
|
|
Операционный риск
|
3 339,9
|
3 339,9
|
3 339,9
|
0,0%
|
0,0%
|
|
Рыночный риск
|
1 124,3
|
1 032,5
|
975,8
|
8,9%
|
15,2%
|
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
|
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
|
12,29%
|
12,63%
|
11,85%
|
--
|
--
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
12,64%
|
12,96%
|
12,43%
|
--
|
--
|
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 4,0 трлн. руб. на 30 июня 2019, что ниже на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом за счет распределенных дивидендов во 2 квартале 2019 года.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 0,7% во 2 квартале 2019 года до 31,7 трлн. руб. Показатель финансового рычага Группы уменьшился на 30бп до 11,5% за 2 квартал 2019 года.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня уменьшился на 34бп до 12,29%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 32бп до 12,64% по состоянию на 30/06/2019.
i Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank
ii Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы
iii Количество активных клиентов посчитано с учетом новой уточненной методологии