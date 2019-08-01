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Банк Авангард добавил переводы Western Union в мобильное приложение

1 августа 2019

Клиенты Авангарда теперь могут отправлять и получать денежные переводы по системе Western Union не только в интернет-банке или офисе банка, но и в мобильном приложении для смартфонов на базе iOS и Android.

Отправить денежные средства по России можно в рублях РФ, в другие страны – в рублях РФ или долларах США. Стоимость отправки в мобильном приложении банка Авангард на 10% ниже стандартных тарифов Western Union. Отправленный перевод может быть получен наличными в любом из 525 тысяч отделений Western Union по всему миру.

Также в мобильном приложении можно получить денежный перевод Western Union. При этом можно самостоятельно выбрать счёт зачисления – рублевый или валютный. Если перевод зачисляется на счет, валюта которого отлична от валюты перевода, конвертация происходит по курсу системы Western Union.


/ СИА /
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