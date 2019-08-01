«Правовая помощь онлайн» доступна клиентам Дальневосточного банка

Дистанционная юридическая помощь во всех отраслях права, направленная на защиту по любым частным вопросам доступна клиентам Дальневосточного банка в рамках его партнерства с ООО «Правовая помощь онлайн». Компания предлагает широкий спектр услуг от квалифицированных специалистов с наименьшими затратами, любым удобным способом и в максимально короткие сроки.

Продукты юридического консультанта сочетают в себе комплекс услуг по различным вопросам:

• семейное право;

• трудовые споры;

• защита прав потребителей;

• социальные вопросы;

• помощь при оформлении документов;

• помощь на дороге (для автомобилистов);

• поддержка предпринимателей;

• и многое другое.

Для получения юридической помощи необходимо выбрать наиболее подходящий тарифный план и оформить сертификат в любом офисе Дальневосточного банка.

Тарифные планы «Лайт», «Семейный» и «Семейный VIP» помогут оперативно решить жизненные проблемы, связанные с риском нарушения прав клиента или членов его семьи: вопросы наследования, раздела имущества, выплаты алиментов, безопасности сделок купли-продажи, а также споры с ЖКХ и обжалование штрафов. Стоимость данных программ составит от 5 000 до 9 000 рублей, в зависимости от объема требуемых услуг в рамках одного сертификата, а также количества пользователей.

Тарифные планы «Социальный», «Социальный плюс» и «Социальный VIP» помогут получить налоговые вычеты и льготы, предоставляемые государством гражданам России, обеспечат доступ к типовым формам документов и шаблонам договоров, с помощью которых можно воспользоваться полным объемом полагающихся социальных выплат. Стоимость сертификата составит от 3 500 до 8 000 рублей, в зависимости от набора и объема выбранных услуг в рамках одной программы.

Приобретение программы от ООО «Правовая помощь онлайн» позволит вам сэкономить время на поиски юрисконсульта и минимизирует затраты на юридические услуги, обеспечит доступ к онлайн-библиотеке актуальной документации с инструкциями по заполнению и Личному кабинету со всей необходимой информацией по тарифу и историей обращений.

Заказать сертификат себе или в подарок своим близким, а также получить подробную консультацию по продуктам можно в любом офисе Дальневосточного банка.