«Правовая помощь онлайн» доступна клиентам Дальневосточного банка

Дистанционная юридическая помощь во всех отраслях права, направленная на защиту по любым частным вопросам доступна клиентам Дальневосточного банка в рамках его партнерства с ООО «Правовая помощь онлайн». Компания предлагает широкий спектр услуг от квалифицированных специалистов с наименьшими затратами, любым удобным способом и в максимально короткие сроки.
Продукты юридического консультанта сочетают в себе комплекс услуг по различным вопросам:
• семейное право;
• трудовые споры;
• защита прав потребителей;
• социальные вопросы;
• помощь при оформлении документов;
• помощь на дороге (для автомобилистов);
• поддержка предпринимателей;
• и многое другое.
Для получения юридической помощи необходимо выбрать наиболее подходящий тарифный план и оформить сертификат в любом офисе Дальневосточного банка.
Тарифные планы «Лайт», «Семейный» и «Семейный VIP» помогут оперативно решить жизненные проблемы, связанные с риском нарушения прав клиента или членов его семьи: вопросы наследования, раздела имущества, выплаты алиментов, безопасности сделок купли-продажи, а также споры с ЖКХ и обжалование штрафов. Стоимость данных программ составит от 5 000 до 9 000 рублей, в зависимости от объема требуемых услуг в рамках одного сертификата, а также количества пользователей.
Тарифные планы «Социальный», «Социальный плюс» и «Социальный VIP» помогут получить налоговые вычеты и льготы, предоставляемые государством гражданам России, обеспечат доступ к типовым формам документов и шаблонам договоров, с помощью которых можно воспользоваться полным объемом полагающихся социальных выплат. Стоимость сертификата составит от 3 500 до 8 000 рублей, в зависимости от набора и объема выбранных услуг в рамках одной программы.
Приобретение программы от ООО «Правовая помощь онлайн» позволит вам сэкономить время на поиски юрисконсульта и минимизирует затраты на юридические услуги, обеспечит доступ к онлайн-библиотеке актуальной документации с инструкциями по заполнению и Личному кабинету со всей необходимой информацией по тарифу и историей обращений.
Заказать сертификат себе или в подарок своим близким, а также получить подробную консультацию по продуктам можно в любом офисе Дальневосточного банка.