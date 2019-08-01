Примсоцбанк занял 45 место в рейтинге самых медийных Банков по итогам июня 2019 года

Примсоцбанк занял 45-ю строчку рейтинга упоминаемости российских банков в СМИ в июне 2019 года, составленного компанией «Медиалогия» и опубликованного на портале Banki.ru.

Наибольшее число упоминаний в СМИ, по данным компании «Медиалогия», получило сообщение об улучшении условий программы «Бизнес-Ипотека». Также в пресс-службе банка отметили, что июнь этого года отметился внедрением большого числа новых продуктов и сервисов, а также запуском акций по различным бизнес-направлениям, особенно активными стали кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование, кредитные и дебетовые карты.

Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие Примсоцбанка в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров. Учтены публикации в базе сми «Медиалогия», насчитывающей более 48 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Информация о банке: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 68 точек присутствия в 36 населенных пунктах России. Имеет международный долгосрочный рейтинг «BB-» (прогноз «Стабильный») от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. 15 мая 2019г. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Примсоцбанку на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.