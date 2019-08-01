Компаниям рыбной отрасли Примсоцбанк бесплатно открывает расчётные и валютные счета

Примсоцбанк в рамках акции «Удачная путина» бесплатно открывает расчётные и валютные счета компаниям рыбной отрасли и предоставляет скидки до 50% на международные расчеты и конверсионные операции.

При открытии расчётного счёта предоставляются следующие услуги: оформление и заполнение карточки образцов подписей и оттиска печати в электронном виде, заверение банком копии документа, предоставление выписки из ЕГРЮЛ, а также подключение услуги «СМС-сервис» и сервиса проверки контрагентов «Индикатор», бесплатная постановка внешнеторговых контрактов на учет в банке.

— Рыбная отрасль является активно развивающимся направлением экспорта, в рамках акции мы значительно улучшаем условия обслуживания для рыболовецких компаний-экспортёров, снижаем его стоимость, — рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Участниками акции могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с рыбной отраслью (рыболовство, оптовая торговля рыбой и морепродуктами и т.д.), не имеющие открытых расчётных или валютных счетов в Примсоцбанке.

Акция проводится до 30 сентября 2019 год с представлением скидок на расчёты в иностранной валюте до 31 декабря 2019 года.

Подробную консультацию по обслуживанию участников ВЭД можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте банка или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.