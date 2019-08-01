«МСП Факторинг» возглавил Иннокентий Воловик из «Промсвязьбанка»

Генеральным директором «МСП Факторинг» стал Иннокентий Воловик.

Иннокентий Воловик более 17 лет работает в финансовой сфере. Свою профессиональную деятельность он начал в Сбербанке в 2002 году. Далее он возглавлял управление контроля и анализа департамента кредитования малого и среднего бизнеса в МДМ-банке.

На протяжении последних 12 лет банкир работал в «Промсвязьбанке», где курировал различные направления работы с сегментом МСБ. До перехода в «МСП Факторинг» Иннокентий Воловик долгое время возглавлял департамент продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ, где он отвечал за разработку и внедрение стратегии работы с сегментом, кредитных процессов, продуктовой линейки, а также технологий.

В «МСП Факторинг» Иннокентий Воловик будет отвечать за выполнение новой стратегии развития бизнеса. В задачи нового генерального директора входит расширение продуктовой линейки, повышение эффективности процессов и перевод оказания услуг в цифровой вид.