Райффайзенбанк открыл новое отделение в Москве

31 июля 2019 года состоялось открытие нового отделения «Нахимовский проспект» в БЦ «Лотус». Отделение обслуживает как физических, так и юридических лиц и предлагает широкий спектр банковских услуг, среди которых — обслуживание текущих счетов, выпуск и выдача дебетовых карт, прием срочных депозитов, программы потребительского и ипотечного кредитования физических лиц, страховые и накопительные программы, инвестиционные решения, а также расчетно-кассовое обслуживание.

В отделении доступна выделенная зона для обслуживания клиентов премиум-сегмента .

«В развитии сети отделений Райффайзенбанк всегда ориентируется на удобство для клиентов. В наших отделениях работают профессиональные менеджеры, которые окажут высококачественный сервис и помогут подобрать наиболее оптимальное финансовое решение для удовлетворения потребностей каждого клиента. Уже сейчас эти возможности стали доступны в новом отделении в современном бизнес-центре БЦ «Лотус», — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

Новое отделение расположено по адресу: ул. Одесская, д.2. Полный список отделений доступен на сайте Райффайзенбанка в разделе «Офисы и банкоматы».