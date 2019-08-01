«Солид Банк» вошел в ТОП-50 медиарейтинга российских банков за июнь 2019 г.

Компания «Медиалогия» подготовила ежемесячный рейтинг цитируемости новостей банков в СМИ. Солид Банк вошел в ТОП-50 наиболее цитируемых банков России по итогам июня 2019 г.

Самой цитируемой публикацией Солид Банка стала новость о запуске Акции «11:11» для малого и среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание.



«Акция «11:11» вызвала повышенный интерес у представителей предпринимательского сообщества, т.к. условия прозрачны и понятны, а предоставление бесплатного обслуживания является очень полезным и нужным бонусом, позволяющим существенно сэкономить, – комментирует Геннадий Фофанов, Председатель Правления АО «Солид Банк». – Поэтому неудивительно, что новость о запуске Акции по кредитованию малого и среднего бизнеса под низкую ставку столь популярна в СМИ».



Солид Банк напоминает, что Акция по кредитованию бизнеса под 11,11% годовых действует до 31 августа 2019 г.



Предпринимателям, желающим получить финансирование на максимально привлекательных условиях, не стоит откладывать оформление онлайн заявки на сайте банка или визит в офис АО «Солид Банк».



Основные условия кредитования в рамках Акции «11:11»: бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание бизнеса в течение всего срока действия кредитного договора. Форма выдачи: кредит или овердрафт. Ставка 11,11% годовых, сумма от 10 млн. руб., срок до 3 лет.



Оформить онлайн заявку кредит бизнесу можно на сайте АО «Солид Банк»: https://solidbank.ru/for-business/loans/, а также в любом офисе банка.